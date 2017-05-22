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СМИ: Алексей Миранчук продлит контракт с "Локомотивом" на 3.5 года

"Локомотив" продлит контракт с полузащитником "железнодорожников" Алексеем Миранчуком.

Источник ФАН утверждает, что руководство клуба достигло принципиальной договоренности с футболистом и его представителями о продлении соглашения, истекающего в декабре этого года. Сообщается, что срок нового контракта составит 3,5 года. По нему зарплата 21-летнего игрока сборной России будет увеличена и составит порядка 2 млн евро в год – в настоящий момент детали договора еще обсуждаются. Также в контракт будет включен пункт об отступных в случае ухода в европейский клуб.
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 17:07
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№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 17:28) #
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Походу никому не нужен... или , если что подороже толкнуть.
Регистрация: 17.06.2016
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