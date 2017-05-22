Гаэль Клиши: в следующем сезоне меня не будет в "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Гаэль Клиши отказался продлевать контракт с "горожанами". Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2017 года."В следующем сезоне меня не будет в "Манчестер Сити", - цитирует Клиши Goal.com.