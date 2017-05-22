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Гаэль Клиши: в следующем сезоне меня не будет в "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Гаэль Клиши отказался продлевать контракт с "горожанами". Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2017 года.

"В следующем сезоне меня не будет в "Манчестер Сити", - цитирует Клиши Goal.com.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 20:06
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1
(1)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Эх, затянуть бы его...


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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