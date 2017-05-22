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Игорь Акинфеев: не хотелось терять Слуцкого, но Гончаренко справился с задачей

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, сильно ли на команду повлияла смена тренера по ходу минувшего сезона. В декабре Леонид Слуцкий покинул данный пост, после чего команду возглавил Виктор Гончаренко. "Армейцы" заняли второе место в турнирной таблице РФПЛ и пробились в Лигу чемпионов.

"Не могу сказать, что у нас по ходу сезона произошли глобальные изменения в тренерском штабе. Ушёл Слуцкий, но Гончаренко был с нами один год. Мы знали его требования, знали его как человека.

Думаю, всё прошло гладко. Наверное, для нас это был большой плюс: если бы пришёл новый человек, который не знаком с ребятами, с клубом, с командой, то было бы намного тяжелее. Думаю, мы справились — и главный тренер, и игроки. Нам просто нужно было хорошо играть — вне зависимости от того, кто нас тренирует.

Это была не такая глобальная проблема. На тот момент не хотелось терять тренера, но решение Леонида Викторовича было принято, и он ушёл. Виктор Михайлович справился со своей задачей. Я не люблю говорить, кто лучше, кто хуже. Оба тренера внесли в этом сезоне свою лепту", — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 20:12
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4
(1)
№4 Написал: следующий (Сегодня, 21:42) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: maradona72
Подсидел Леню 100%. Какая инфа была? Гончаренко на 6 раз дешевле Лени работает. И почему то об этом никто не говорит.

Ну Гончаренко вообще то в Уфе был, далековато для подсидки. Да и никто Леню не толкал из ЦСКА, он сам дал деру,
посмотрел на проблемы и прикинулся уставшим.
Регистрация: 14.12.2012
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:09) #
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online

Цитата: CSKA-180505
омноед,когда ты уже в собственном дерьме захлебнешься?.

Не получится . Вы тут же все съедаете . Вот как ты сейчас. Еще не остыло, а ты тут как тут. Ты настоящий гурман.
Мое почтение.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 20:45) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
аняли второе место в турнирной таблице РФПЛ и пробились в Лигу чемпионов.

Квалификация - это тоже пробились в ЛЧ?



Ушёл Слуцкий, но Гончаренко был с нами один год. Мы знали его требования, знали его как человека.


Подсидел Леню 100%. Какая инфа была? Гончаренко на 6 раз дешевле Лени работает. И почему то об этом никто не говорит.

Гомноед,когда ты уже в собственном дерьме захлебнешься?... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:21) #
  • -4
  •  (4)
online

аняли второе место в турнирной таблице РФПЛ и пробились в Лигу чемпионов.

Квалификация - это тоже пробились в ЛЧ?



Ушёл Слуцкий, но Гончаренко был с нами один год. Мы знали его требования, знали его как человека.


Подсидел Леню 100%. Какая инфа была? Гончаренко на 6 раз дешевле Лени работает. И почему то об этом никто не говорит.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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