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Игорь Акинфеев: не хотелось терять Слуцкого, но Гончаренко справился с задачей
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, сильно ли на команду повлияла смена тренера по ходу минувшего сезона. В декабре Леонид Слуцкий покинул данный пост, после чего команду возглавил Виктор Гончаренко. "Армейцы" заняли второе место в турнирной таблице РФПЛ и пробились в Лигу чемпионов.
"Не могу сказать, что у нас по ходу сезона произошли глобальные изменения в тренерском штабе. Ушёл Слуцкий, но Гончаренко был с нами один год. Мы знали его требования, знали его как человека.
Думаю, всё прошло гладко. Наверное, для нас это был большой плюс: если бы пришёл новый человек, который не знаком с ребятами, с клубом, с командой, то было бы намного тяжелее. Думаю, мы справились — и главный тренер, и игроки. Нам просто нужно было хорошо играть — вне зависимости от того, кто нас тренирует.
Это была не такая глобальная проблема. На тот момент не хотелось терять тренера, но решение Леонида Викторовича было принято, и он ушёл. Виктор Михайлович справился со своей задачей. Я не люблю говорить, кто лучше, кто хуже. Оба тренера внесли в этом сезоне свою лепту", — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.
"Не могу сказать, что у нас по ходу сезона произошли глобальные изменения в тренерском штабе. Ушёл Слуцкий, но Гончаренко был с нами один год. Мы знали его требования, знали его как человека.
Думаю, всё прошло гладко. Наверное, для нас это был большой плюс: если бы пришёл новый человек, который не знаком с ребятами, с клубом, с командой, то было бы намного тяжелее. Думаю, мы справились — и главный тренер, и игроки. Нам просто нужно было хорошо играть — вне зависимости от того, кто нас тренирует.
Это была не такая глобальная проблема. На тот момент не хотелось терять тренера, но решение Леонида Викторовича было принято, и он ушёл. Виктор Михайлович справился со своей задачей. Я не люблю говорить, кто лучше, кто хуже. Оба тренера внесли в этом сезоне свою лепту", — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.
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