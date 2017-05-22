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Алексей Сорокин и Станислав Черчесов доложили исполкому РФС о готовности к Кубку конфедераций (2)
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Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (5)
Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (5)
Контракт Кононова с "Тереком" рассчитан на три года
"Терек" подтвердил, что экс-главный тренер "Краснодара" Олег Кононов возглавил команду.
"Контракт с Олегом Кононовым рассчитан на три года", — информирует сайт "Терека".
"Контракт с Олегом Кононовым рассчитан на три года", — информирует сайт "Терека".
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