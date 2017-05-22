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Контракт Кононова с "Тереком" рассчитан на три года

"Терек" подтвердил, что экс-главный тренер "Краснодара" Олег Кононов возглавил команду.

"Контракт с Олегом Кононовым рассчитан на три года", — информирует сайт "Терека".
Сегодня, 20:48
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№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:24) #
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online

значит нужно Иванова забирать
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:21) #
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online

Под его видение футбола нужен соответствующий состав.. wink


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прикольно будет увидеть , как белорус будет лезгинку отплясывать....
Регистрация: 25.01.2016
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