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Сергей Семак: возглавить "Зенит" вместо Луческу? Пока никто не предлагал
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что ему пока не предлагали возглавить "Зенит" вместо Мирчи Луческу.
"Возглавить "Зенит" вместо Луческу? Пока никто не предлагал. У меня есть работа в "Уфе", и я буду заниматься тем, чем должен", – цитирует Семака "Спорт-Экспресс".
"Возглавить "Зенит" вместо Луческу? Пока никто не предлагал. У меня есть работа в "Уфе", и я буду заниматься тем, чем должен", – цитирует Семака "Спорт-Экспресс".
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