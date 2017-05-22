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Сергей Семак: возглавить "Зенит" вместо Луческу? Пока никто не предлагал

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что ему пока не предлагали возглавить "Зенит" вместо Мирчи Луческу.

"Возглавить "Зенит" вместо Луческу? Пока никто не предлагал. У меня есть работа в "Уфе", и я буду заниматься тем, чем должен", – цитирует Семака "Спорт-Экспресс".
Теги: Семак Зенит Луческу
Сегодня, 20:48
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№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 21:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Только не это!! Хана Зениту!!
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:23) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: maradona72
А что добился Семак, что бы оказать ему такое высокое доверие?

опустил Уфу на седьмое место и вырезал чемпионскую таблицу Спартака
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Там у Луческу наверное такая неустойка, что никого не будут приглашать, дешевле ещё один сезон угробить!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:06) #
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  •  (3)
online

А что добился Семак, что бы оказать ему такое высокое доверие? Или , бомжи пошли тем путем, по которому шел Спартак до Массимо?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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