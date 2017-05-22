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Марсело Бьелса стал главным тренером "Лилля"

Бывший главный тренер "Марселя" Марсело Бьелса возглавил "Лилль", сообщает пресс-служба французской команды.

Соглашение специалиста с клубом рассчитано на один сезон. Тренер уже прибыл в расположение команды, а 23 мая состоится пресс-конференция по этому поводу.
Теги: Лилль
Сегодня, 21:35
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