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Алексей Сорокин и Станислав Черчесов доложили исполкому РФС о готовности к Кубку конфедераций (2)
Алексей Сорокин и Станислав Черчесов доложили исполкому РФС о готовности к Кубку конфедераций (2)
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Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (5)
Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (5)
Марсело Бьелса стал главным тренером "Лилля"
Бывший главный тренер "Марселя" Марсело Бьелса возглавил "Лилль", сообщает пресс-служба французской команды.
Соглашение специалиста с клубом рассчитано на один сезон. Тренер уже прибыл в расположение команды, а 23 мая состоится пресс-конференция по этому поводу.
Соглашение специалиста с клубом рассчитано на один сезон. Тренер уже прибыл в расположение команды, а 23 мая состоится пресс-конференция по этому поводу.
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