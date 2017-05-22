Марсело Бьелса стал главным тренером "Лилля"

Бывший главный тренер "Марселя" Марсело Бьелса возглавил "Лилль", сообщает пресс-служба французской команды.Соглашение специалиста с клубом рассчитано на один сезон. Тренер уже прибыл в расположение команды, а 23 мая состоится пресс-конференция по этому поводу.