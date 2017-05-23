Опрос:

Новости партнеров

Рене Адлер отказался продлевать контракт с "Гамбургом"

Голкипер "Гамбурга" Рене Адлер решил не продлевать контракт с клубом и получил статус свободного агента.

"Это только моё решение. У меня нет запасных вариантов, где я дальше продолжу карьеру", - написал немец в фэйсбуке.
Теги: Гамбург
Сегодня, 04:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.