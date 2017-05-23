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Рене Адлер отказался продлевать контракт с "Гамбургом"
Голкипер "Гамбурга" Рене Адлер решил не продлевать контракт с клубом и получил статус свободного агента.
"Это только моё решение. У меня нет запасных вариантов, где я дальше продолжу карьеру", - написал немец в фэйсбуке.
"Это только моё решение. У меня нет запасных вариантов, где я дальше продолжу карьеру", - написал немец в фэйсбуке.
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