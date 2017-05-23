"Манчестер Сити" выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в концертном комплексе

Английский "Манчестер Сити" выразил соболезнования и слова поддержки всем пострадавшим от взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена".В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек."Большой печалью отзываются в нас ужасные события на "Манчестер Арене". Сейчас мы всем сердцем с пострадавшими и городскими службами спасения", - говорится в твиттере "Манчестер Сити".