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Артем Ребров: если что-то случится, Черчесов может всегда мне позвонить

Вратарь "Спартака" Артём Ребров поделился мнением о своих перспективах в сборной России. По словам 33-летнего футболиста, он не отказывался выступать за национальную команду и всегда готов откликнуться на вызов наставника сборной Станислава Черчесова.

"Как часто бывает, у нас любят из контекста вырвать какие-то слова и поставить их в главные новости. Если брать слова "отказываюсь" или "не отказываюсь" от сборной, то правильно второе. Я не отказывался от сборной, и моё нежелание быть условным вторым номером не значит, что я обиженный и для меня есть только роль первого номера.

Мне 33 года, у меня семья, растут дети, и я бы хотел спокойно готовиться в клубе и проводить время с близкими, поскольку со сборной очень напряжённый график и не каждый его выдержит. Тем более для молодых вратарей было бы полезнее побыть рядом с Акинфеевым, окунуться в атмосферу сборной.

Если, не дай бог, что-то случается, главный тренер может всегда мне позвонить, попросить приехать в сборную, и я с радостью откликнусь. Нет ни конфликтов, ни разногласий. Мы видимся, здороваемся, общаемся, и у нас здоровый диалог. Нет ничего такого, что пытаются выдумать", - цитирует Реброва "Чемпионат" со ссылкой на эфир программы "Футбол России".
Теги: Ребров Сборная России
Сегодня, 08:25
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№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:06) #
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online

Цитата: ВИКНИКСОР
А Черчесов взял и вызвал Габулова.

Три плюхи от Арсенала посеяли зерно сомнения в голове Станислава Саламовича. Не надо было сливать игру. А так , кто знает , вдруг вздумаете слиться кому на играх ЧМ-2018.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:38) #
  • +1
  •  (1)

А Черчесов взял и вызвал Габулова.
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 09:22) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Артем,судя по отзывам тех,кто тебя знает,ты хороший человек.Но пора уже научиться реально оценивать свою вратарскую деятельность.

Да он вообще то реально и оценивает.
РЕБРОВ-"Мне 33 года, у меня семья, растут дети, и я бы хотел спокойно готовиться в клубе и проводить время с близкими, поскольку со сборной очень напряжённый график и не каждый его выдержит. Тем более для молодых вратарей было бы полезнее побыть рядом с Акинфеевым, окунуться в атмосферу сборной".
А вот пиар акция под названием Гилерме абсолютно не нужна,лучше бы на его месте был бы Лунев,Медведев или Селихов.
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 08:44) #
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Артем,судя по отзывам тех,кто тебя знает,ты хороший человек.Но пора уже научиться реально оценивать свою вратарскую деятельность.
Регистрация: 20.03.2017
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