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Артем Ребров: если что-то случится, Черчесов может всегда мне позвонить
Вратарь "Спартака" Артём Ребров поделился мнением о своих перспективах в сборной России. По словам 33-летнего футболиста, он не отказывался выступать за национальную команду и всегда готов откликнуться на вызов наставника сборной Станислава Черчесова.
"Как часто бывает, у нас любят из контекста вырвать какие-то слова и поставить их в главные новости. Если брать слова "отказываюсь" или "не отказываюсь" от сборной, то правильно второе. Я не отказывался от сборной, и моё нежелание быть условным вторым номером не значит, что я обиженный и для меня есть только роль первого номера.
Мне 33 года, у меня семья, растут дети, и я бы хотел спокойно готовиться в клубе и проводить время с близкими, поскольку со сборной очень напряжённый график и не каждый его выдержит. Тем более для молодых вратарей было бы полезнее побыть рядом с Акинфеевым, окунуться в атмосферу сборной.
Если, не дай бог, что-то случается, главный тренер может всегда мне позвонить, попросить приехать в сборную, и я с радостью откликнусь. Нет ни конфликтов, ни разногласий. Мы видимся, здороваемся, общаемся, и у нас здоровый диалог. Нет ничего такого, что пытаются выдумать", - цитирует Реброва "Чемпионат" со ссылкой на эфир программы "Футбол России".
"Как часто бывает, у нас любят из контекста вырвать какие-то слова и поставить их в главные новости. Если брать слова "отказываюсь" или "не отказываюсь" от сборной, то правильно второе. Я не отказывался от сборной, и моё нежелание быть условным вторым номером не значит, что я обиженный и для меня есть только роль первого номера.
Мне 33 года, у меня семья, растут дети, и я бы хотел спокойно готовиться в клубе и проводить время с близкими, поскольку со сборной очень напряжённый график и не каждый его выдержит. Тем более для молодых вратарей было бы полезнее побыть рядом с Акинфеевым, окунуться в атмосферу сборной.
Если, не дай бог, что-то случается, главный тренер может всегда мне позвонить, попросить приехать в сборную, и я с радостью откликнусь. Нет ни конфликтов, ни разногласий. Мы видимся, здороваемся, общаемся, и у нас здоровый диалог. Нет ничего такого, что пытаются выдумать", - цитирует Реброва "Чемпионат" со ссылкой на эфир программы "Футбол России".
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