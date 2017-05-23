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Роман Зобнин: обошлись без командного просмотра, были уверены, что "Зенит" обыграет "Терек"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, где застала его новость о досрочном чемпионстве своей команды.

"В отличие от "Лестера", который в прошлом году в полном составе смотрел матч "Тоттенхэм", мы обошлись без командного просмотра. Были уверены, что "Зенит" победит дома "Терек". Мы с женой сидели в суши-ресторане. Я на телефоне смотрел матч "Зенита".

Как только "Терек" забил, у меня села батарейка. Досматривал на телефоне жены. Реагировал эмоционально. На меня даже посматривали косо, но я был счастлив.

Мне позвонил Глушаков и позвал на стадион. Сказал: "Тут и руководство, и болельщики – приезжай!" Я выдвигался, но позвонил начальник команды: "Не надо на стадион, там все перекрыто. Давай в ресторан "Ласточка", - цитирует Зобнина "Чемпионат".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 08:49
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№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 09:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
А они чего, проиграли что ли..??


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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