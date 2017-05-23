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УЕФА выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в Манчестере

УЕФА выразил соболезнования пострадавшим от взрыва на "Манчестер Арене".

"УЕФА потрясен атакой, совершенной вечером в Манчестере. Все наши мысли сейчас с жертвами и семьями пострадавших", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА в твиттере.
Сегодня, 08:55
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