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Жерар Пике: Буффон заслужил "Золотой мяч" за свою карьеру и за этот сезон

Защитник "Барселона" Жерар Пике пожелал вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону стать первым голкипером после Льва Яшина, который получит "Золотой мяч".

"В этом году "Золотую бутсу" получит Лионель Месси как лучший бомбардир, также он заслужил "Золотой мяч". Но если посмотреть на трофеи, то Буффон выиграл скудетто, Кубок Италии и может выиграть Лигу чемпионов.

Он заслужил это ("Золотой мяч") за карьеру, а также за этот сезон. Было бы здорово, если бы он стал вторым вратарем после Льва Яшина, который получит эту награду", - заявил Пике.

Р-Спорт
Теги: Пике Буффон
Сегодня, 09:20
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№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: Кепончег УЕФА
Несмотря на очень сильный сезон от Месси
Чаво???

а кто сильнее сыграл?))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:33) #
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online

Ах, как было бы красиво - Буффон в диком прыжке отражает решающий пенальти от Роналдо - и широко раскрытыми руками бежит в пампасы радостных трибун.... после вздымает над собою Кубок ЛЧ в лучах славы и обожания, обсыпанный золотистым конфети. И погодя - скромно, с улыбкой , принимает из рук Инфантино приз лучшему - "Золотой мяч". Я - за! Все - за! Все - кроме Роналдо

Поэтому не выйдет ни xyя.

Цитата: Кепончег УЕФА
Несмотря на очень сильный сезон от Месси

Чаво???
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: ubica ubica (Сегодня, 10:37) #
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Болеет за:
«Барселона»
Буффон заслужил..И пора бы уже и вратарю дать!!!!

Буффон не меньшая легенда чем Яшин!!!!


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я тоже считаю, что заслужил. Несмотря на очень сильный сезон от Месси


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 10:14) #
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если выиграет лч, то вполне вероятно, что ему дадут ЗМ, если не выиграет... то не получит.
Регистрация: 27.01.2017
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