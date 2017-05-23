Жерар Пике: Буффон заслужил "Золотой мяч" за свою карьеру и за этот сезон

Защитник "Барселона" Жерар Пике пожелал вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону стать первым голкипером после Льва Яшина, который получит "Золотой мяч"."В этом году "Золотую бутсу" получит Лионель Месси как лучший бомбардир, также он заслужил "Золотой мяч". Но если посмотреть на трофеи, то Буффон выиграл скудетто, Кубок Италии и может выиграть Лигу чемпионов.Он заслужил это ("Золотой мяч") за карьеру, а также за этот сезон. Было бы здорово, если бы он стал вторым вратарем после Льва Яшина, который получит эту награду", - заявил Пике.