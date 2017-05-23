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Роман Зобнин: в моей первой игре против "Спартака" меня заменили на 16-минуте - привез гол

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин вспомнил о своем первом матче против красно-белых (1:4). Это была игра 3-го тура РФПЛ сезона-2013/14.

"Свою первую игру против "Спартака" нескоро забуду. Я попал в "Динамо" и дебютировал при Петреску в 20 лет. Это был всего лишь мой второй матч за бело-голубых. К 42-й минуте мы горели 0:4. Меня заменили, потому что привёз гол.

Там не только я привозил: и Лео Фернандес, и Уилкшир. Но все шишки на меня, как на самого молодого. Заменили на 16-й минуте. Лучше бы накричали, но оставили на поле. После этого я у Петреску больше не играл.

Мне было 20 лет – я не осознавал, что происходит вокруг. Даже не понимал, что такое дерби. Для меня это была обычная игра. Это сейчас я знаю, что каждое дерби – это главная игра в России и ставки очень высоки. В том эпизоде я мог просто вынести мяч, но не сделал этого", -цитирует Зобнина "Чемпионат".
Теги: Зобнин Спартак Динамо
Сегодня, 09:24
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(3)
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 11:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
О , ещё один бомжёнок - витёк появился ! И , естественно , без тени разума . Кто же их клонирует то ? Слёзы тренера для них- питательная среда . Витьки атакуют...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: manatee Москва (Сегодня, 11:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: victorrr
В 20 лет ничего не понимать и не знать что такое дерби? Боже, что за дебил..

Не хочу расстраивать, но в вашем городе вообще никто ничего не знает о дерби. Хотя в этом году с Тосно возможно традиция и появится.
Регистрация: 16.08.2010
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 09:50) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: victorrr
дебил

Широков помнится это определение таким как ты дал!


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: victorrr СПб (Сегодня, 09:43) #
  • -13
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
В 20 лет ничего не понимать и не знать что такое дерби? Боже, что за дебил..


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Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. (М.И. Кутузов)
Регистрация: 26.09.2009
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