"Крылья Советов" ушли в отпуск до 8 июня, 13 игроков покинули команду

Накануне на клубной базе "Крыльев Советов" состоялось совещание команды с руководством и тренерским штабом "Крыльев". На нем было объявлено, что после двухнедельной паузы команда снова соберется в Самаре 8 июня и начнет подготовку к новому сезону.Стоит отметить, что у тринадцати игроков закончились трудовые соглашения с "Крыльями Советов": Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб, Кристиан Паскуато.Сезон в ФНЛ стартует 8 июля. Календарь игр будет объявлен в конце июня. О кадровых решениях клуба и задачах на сезон будет объявлено в ближайшее время.