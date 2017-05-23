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"Крылья Советов" ушли в отпуск до 8 июня, 13 игроков покинули команду

Накануне на клубной базе "Крыльев Советов" состоялось совещание команды с руководством и тренерским штабом "Крыльев". На нем было объявлено, что после двухнедельной паузы команда снова соберется в Самаре 8 июня и начнет подготовку к новому сезону.

Стоит отметить, что у тринадцати игроков закончились трудовые соглашения с "Крыльями Советов": Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб, Кристиан Паскуато.

Сезон в ФНЛ стартует 8 июля. Календарь игр будет объявлен в конце июня. О кадровых решениях клуба и задачах на сезон будет объявлено в ближайшее время.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 09:51
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№6 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Конюхов, Таранов и Зотов пригодились бы в ФНЛ, если Крылья хотят вернуться.. Легов, понятное дело, не удержишь. Странно, что Бато остается
Регистрация: 16.03.2010
№5 Написал: Crowley172 (Сегодня, 10:54) #
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У кс столько игроков на кон рактах висело?? Ужас какой-то.. гнать руководство
Регистрация: 15.10.2016
№4 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:21) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Шабашники


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№3 Написал: nahtigal1 Самара (Сегодня, 10:18) #
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online

Я думаю что с некоторыми из них продлят контракт
Регистрация: 25.08.2016
№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 10:12) #
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о том и речь, 13 игроков ушли - из них куча непонятных, дорогих легов. а в новом сезоне будет новая команда...
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: Самара г.Самара (Сегодня, 10:08) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Тренер тоже покинул команду ?
Регистрация: 31.10.2013
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