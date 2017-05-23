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Главный тренер "Шахтера" Фонсека может возглавить "Монако"

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера "Монако".

Французы пока не смогли согласовать с нынешним рулевым Леонардо Жардимом условия нового контракта, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на TF1.

Отмечается, что Фонсека также интересен "ПСЖ".
Теги: Монако Шахтер
Сегодня, 10:59
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