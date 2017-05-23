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Антон Шунин: буду делать все, чтобы заслужить вызов в сборную
Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал, что мечтает вернуться в сборную России.
"Конечно, я буду делать все, чтобы заслужить вызов в сборную. Какой футболист не мечтает играть за национальную команду? Я не исключение, но в главную команду страны должны попасть сильнейшие, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира.
Кубок конфедераций-2017? Если честно, я понимал, что из ФНЛ у меня мало шансов попасть в сборную. Тем более в России много стабильных и хороших вратарей, которые достойны вызова", - цитирует 30-летнего голкипера ТАСС.
"Конечно, я буду делать все, чтобы заслужить вызов в сборную. Какой футболист не мечтает играть за национальную команду? Я не исключение, но в главную команду страны должны попасть сильнейшие, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира.
Кубок конфедераций-2017? Если честно, я понимал, что из ФНЛ у меня мало шансов попасть в сборную. Тем более в России много стабильных и хороших вратарей, которые достойны вызова", - цитирует 30-летнего голкипера ТАСС.
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