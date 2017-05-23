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Антон Шунин: буду делать все, чтобы заслужить вызов в сборную

Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал, что мечтает вернуться в сборную России.

"Конечно, я буду делать все, чтобы заслужить вызов в сборную. Какой футболист не мечтает играть за национальную команду? Я не исключение, но в главную команду страны должны попасть сильнейшие, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира.

Кубок конфедераций-2017? Если честно, я понимал, что из ФНЛ у меня мало шансов попасть в сборную. Тем более в России много стабильных и хороших вратарей, которые достойны вызова", - цитирует 30-летнего голкипера ТАСС.
Теги: Шунин
Сегодня, 11:15
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№1 Написал: петя365 (Сегодня, 11:31) #
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Не дай Бог кто то из врагов на трибуне пукнет, и антошка захочет к папиным ментам побежать - все обосрутся от смеха)))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
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