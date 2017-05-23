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Тренерский штаб Дмитрия Парфенова будет руководить "Тосно" и в премьер-лиге
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о том, что главный тренер Дмитрий Парфёнов останется у руля команды.
"Весь тренерский штаб "Тосно" остаётся в клубе и будет работать в Премьер-Лиге. В том числе и главный тренер команды Дмитрий Парфёнов.
Что касается футболистов, то пока никакой конкретики нет. Могу точно сказать, что усиления будут", - цитирует Матюшенко "Чемпионат".
"Весь тренерский штаб "Тосно" остаётся в клубе и будет работать в Премьер-Лиге. В том числе и главный тренер команды Дмитрий Парфёнов.
Что касается футболистов, то пока никакой конкретики нет. Могу точно сказать, что усиления будут", - цитирует Матюшенко "Чемпионат".
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