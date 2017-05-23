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Тренерский штаб Дмитрия Парфенова будет руководить "Тосно" и в премьер-лиге

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о том, что главный тренер Дмитрий Парфёнов останется у руля команды.

"Весь тренерский штаб "Тосно" остаётся в клубе и будет работать в Премьер-Лиге. В том числе и главный тренер команды Дмитрий Парфёнов.

Что касается футболистов, то пока никакой конкретики нет. Могу точно сказать, что усиления будут", - цитирует Матюшенко "Чемпионат".
Теги: Тосно Парфенов
Сегодня, 11:21
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№1 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Игрок был хороший и, видимо, тренер тоже!!
Регистрация: 17.03.2017
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