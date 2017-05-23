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Роджер Шмидт может возглавить "Уотфорд" вместо Леонида Слуцкого

Бывший главный тренер леверкузенского "Байера" Роджер Шмидт может возглавить "Уотфорд", передает "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.

Руководство "шершней" ищет нового рулевого после отставки Вальтера Маццарри. Ранее главным кандидатом на этот пост назывался экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.
Теги: Уотфорд
Сегодня, 11:54
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№3 Написал: Hitman (Сегодня, 14:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
везде Слуцбургера приписывают и не лень Абраму проплачивать прессу,все равно нормальный клуб не возьмет бегемота который обосрался на международной арене и позорно сбежал из страны
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Асергеич (Сегодня, 14:39) #
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online

да кому он (СЛУЦКИЙ) там нужен?
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
РОДЖЕР ШМИДТ МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ "УОТФОРД" ВМЕСТО ЛЕОНИДА СЛУЦКОГО

Вместо?? я что-то пропустил?? что, Слуцкий в прошлом сезоне "Уотфорд" тренировал?? sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
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