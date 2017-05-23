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РФПЛ выразила соболезнования в связи со взрывом на "Манчестер-Арене"

Российская футбольная премьер-лига выступила в поддержку пострадавшим от взрыва в концертном комплексе "Манчестер-Арена".

"РФПЛ выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь", - гласит сообщение на официальном сайте организации.

Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв. Сообщается, что погибло 22 человека, пострадало около 50.
Сегодня, 12:23
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