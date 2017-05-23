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ЦСКА сообщил о расставании с Ионовыи, Панченко и Чепчуговым

После окончания сезона-2016/17 три футболиста покинули стан ЦСКА, информирует официальный сайт армейцев.

Нападающий Кирилл Панченко, выступавший весь сезон за "Динамо" на правах аренды, переходит в стан бело-голубых на постоянной основе. Полузащитник Алексей Ионов, арендованный у "Динамо", также возвращается к бело-голубым.

В связи с истечением срока контракта клуб покинет голкипер Сергей Чепчугов.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:40
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№32 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 14:49) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Саня1589
а ведь кипер приличный был...

Когда? Здесь может?
Регистрация: 19.10.2008
№31 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 14:47) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Кан, Тольдо, Сар, тот же Буффон, Леманн, Чилаверт, Рожерио Сени

1. Далеко не все из перечисленных доиграли до названной тобой ранее цифры.
2. Все эти люди были всю взрослую игроцкую жизнь основными вратарями без вариантов. Чепучугов вообще сколько матчей за ЦСКА сыграл? 20 наберётся хоть? За все годы я имею ввиду. Разница глобальная. Я тут не про уровень даже.

пы.сы. А чем Панченко не угодил? Это далеко не звезда, но, на мой взгляд, для глубины состава вполне годный игрок.
Регистрация: 8.02.2011
№30 Написал: Hitman (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Динамики молодцы,отжали своих игроков у ушлого Гинера
Регистрация: 20.04.2017
№29 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:25) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Цитата: tiki
и Георгий спасал


Владимир...

ой, дадада, прошу прощения!
виноват)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№28 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: tiki
и Георгий спасал


Владимир...
Регистрация: 26.01.2007
№27 Написал: Valar (Сегодня, 14:11) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Все довольно среднего уровня для своих лет, потому прогрессировать не будут, так что всё по делу, всё же не уровень ЦСКА. А держать на лавке тоже не вариант, пусть ещё поиграют за основы других клубов.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№26 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 14:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki

но и не думаю, что Чепа намного слабее, иначе все таки его б вообще не рассматривали как запасного даже

Для вратаря очень важен опыт. У Чепчугова он минимален. А у Габулова все же больше десятка игр за сборную. И по психологической устойчивости он Чепчугова сильно превосходит.
Регистрация: 22.09.2009
№25 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: dimon_1973
Много ты их знаешь? Причем во всем мире. По пальцам таких пересчитать можно...

Это он вторую и третью лиги имел ввиду! wink


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№24 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gor68
Цитата: tiki
другой вопрос, что я не понимаю - почему вместо доверия ему, брали Габулова в аренду

Потому что он изначально рассматривался именно как второй, и знал об этом. Ни по амбициями, ни по мастерству он на первого никогда не тянул. Тем более мы в ЛЧ играли в том сезоне. Нужен был очень опытный голкипер.

я тут не спорю
и Георгий спасал, но сколько он же и привез моментов из-за слабого взаимопонимания(
но и не думаю, что Чепа намного слабее, иначе все таки его б вообще не рассматривали как запасного даже


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№23 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 13:56) #
  • +1
  •  (1)
online

Спасибо Парни! Удачи!
Регистрация: 19.10.2011
№22 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 13:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
другой вопрос, что я не понимаю - почему вместо доверия ему, брали Габулова в аренду

Потому что он изначально рассматривался именно как второй, и знал об этом. Ни по амбициями, ни по мастерству он на первого никогда не тянул. Тем более мы в ЛЧ играли в том сезоне. Нужен был очень опытный голкипер.
Регистрация: 22.09.2009
№21 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dimon_1973
Цитата: tiki
тем более что он вратарь, а они, как известно, лет до 40 спокойно играют
Много ты их знаешь? Причем во всем мире. По пальцам таких пересчитать можно...

ну в целом их и правда достаточно.я понимаю, что уровень разный, но просто в пример: Кан, Тольдо, Сар, тот же Буффон, Леманн, Чилаверт, Рожерио Сени...ну углубляться далее, как мне кажется, смысла нет...просто вратарям то попроще в плане физики
Цитата: dimon_1973
В ФНЛ? Очень возможно. Если в эрфэпээле, то снова на лавку.

вот тут не знаю
мб новички лиги или еще кто


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№20 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
тем более что он вратарь, а они, как известно, лет до 40 спокойно играют

Много ты их знаешь? Причем во всем мире. По пальцам таких пересчитать можно...

Цитата: tiki
а клуб он точно без проблем найдет

В ФНЛ? Очень возможно. Если в эрфэпээле, то снова на лавку.
Регистрация: 8.02.2011
№19 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 13:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Батька
Цитата: sraptakpain
Уже на команду целой страны набралось,

что за команда из 9 человек ? и какой страны если у них у всех разное гражданство ? какой то бред пишешь !

ты иронии не понимаешь? сочувствую
но про негров точно не вам говорить
Регистрация: 7.09.2015
№18 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:38) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dimon_1973
Цитата: tiki
амбиции все таки есть у каждого человека

Да какие тут уже к черту амбиции? Возраст уже не юношеский, реальной практики хрен да маленько. Ну и кому он такой нужен?
Я против него ничего не имею. Это просто факты.

ну как, а разве в 30 их быть не может?тем более что он вратарь, а они, как известно, лет до 40 спокойно играют
а клуб он точно без проблем найдет
он, конечно, не Тольдо, но все же не думаю что он в классе потерял
другой вопрос, что я не понимаю - почему вместо доверия ему, брали Габулова в аренду


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№17 Написал: Батька (Сегодня, 13:37) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: sraptakpain
Уже на команду целой страны набралось,

что за команда из 9 человек ? и какой страны если у них у всех разное гражданство ? какой то бред пишешь !
Регистрация: 9.09.2016
№16 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:35) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
Чепчик - на уй вам не не, но почему Панченку?
Цитата: tiki
про Панченко еще зимой было ясно

...про Витинье еще пять лет назад было ясно - и скажи в опровержение!

не уловил твоей логики
про Панченко просто зимой сказали что Динамо воспользуется опцией выкупа
а причем тут Витиньо то? что он заиграет?никто не знал,но заиграл.и причем я даже более чем приятно удивлен его игрой


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№15 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
амбиции все таки есть у каждого человека

Да какие тут уже к черту амбиции? Возраст уже не юношеский, реальной практики хрен да маленько. Ну и кому он такой нужен?
Я против него ничего не имею. Это просто факты.
Регистрация: 8.02.2011
№14 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:32) #
  • -3
  •  (7)

Чепчик - на уй вам не не, но почему Панченку?
Цитата: tiki
про Панченко еще зимой было ясно

...про Витинье еще пять лет назад было ясно - и скажи в опровержение!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:26) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: tiki
зарплата зарплатой, но амбиции все таки есть у каждого человека


Приходя, рассчитывал на скорый отъезд Акинфеева, но вторые кресты поставили на этих расчетах жирный крест...
Регистрация: 26.01.2007
№12 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:17) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dimon_1973
Цитата: tiki
Чепчугов - он тоже давно сказал что уходит

Странно это. Может его ушли? Сам то куда он пойдёт?

не знаю не знаю
все таки и так 7 лет "просидел"
зарплата зарплатой, но амбиции все таки есть у каждого человека


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№11 Написал: Саня1589 (Сегодня, 13:16) #
  • +2
  •  (4)

Чепчугов - всю карьеру просидел за конифеем, а ведь кипер приличный был...
Регистрация: 27.01.2017
№10 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:15) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Чепчугов - он тоже давно сказал что уходит

Странно это. Может его ушли? Сам то куда он пойдёт?
Регистрация: 8.02.2011
№9 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 13:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: cska1971
Чепа всю карьеру просидел за широкой спиной. Надеюсь, здоровье сохранил, теперь до 40 играть будет...

Когда-то был очень перспективный вратарь. Сам такую "карьеру" захотел - быть вечно вторым. Зато теперь вся грудь в медалях! blush


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№8 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 13:14) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: spartak-higway
ЦКГ

буква г - это то, чем забыли воспользоваться твои родители, раз такой г появился.
ничего по теме не отписал, но лепеху, которая составляет твой "мозг" оставил)шедевральный г
Регистрация: 7.09.2015
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:14) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: spartak-higway
spartak-pigway



Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 13:11) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
ЦКГ


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 13:08) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: SHIGA
взамен негров наберут? bowtie

Фэшн Сакала
Идриса Самбу
Сильванус Нимели
Аудрей Иола Зепатта
Маурисио (или вы как бомжи будете ему приписывать то, что он условный индеец?)
Луис Адриано
Зе Луиш
Фернандо
Промес
Уже на команду целой страны набралось, так что хавальник бы прикрыл, петросян
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: lanc77 Ульяновск (Сегодня, 12:53) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
[quote=SHIGA]взамен негров наберут? bowtie[/quot
у вас полный хлев негров а ты что то еще хрюкаешь
Регистрация: 30.07.2013
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:53) #
  • +4
  •  (8)

Оно и правильно.
Верю в перспективы троицы Чалов-Головин-Витя...

А Чепа всю карьеру просидел за широкой спиной. Надеюсь, здоровье сохранил, теперь до 40 играть будет...
Регистрация: 26.01.2007
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