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"Балтика" хочет оставить Игоря Черевченко главным тренером
Гендиректор "Балтики" Тимур Лепсая рассказал, что клуб хочет оставить главного тренера команды Игоря Черевченко. Контракт специалиста истекает 31 мая текущего года.
"В начале следующей недели состоится встреча с руководством области, на ней перед клубом будут поставлены задачи. Мы, безусловно, заинтересованы в продлении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко", - сказал Лепсая.
Чемпионат
"В начале следующей недели состоится встреча с руководством области, на ней перед клубом будут поставлены задачи. Мы, безусловно, заинтересованы в продлении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко", - сказал Лепсая.
Чемпионат
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