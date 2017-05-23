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Финал Лиги Европы в Стокгольме пройдет при повышенных мерах безопасности

Финальный матч Лиги Европы в шведском Стокгольме пройдет при повышенных мерах безопасности, говорится в сообщении УЕФА.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.

"В УЕФА шокированы произошедшей в Манчестере атакой. Наши мысли с жертвами трагедии и их семьями", - сказано в сообщении.

"Сейчас нет никакой информации, чтобы можно было предположить, что какое-либо событие, связанное с финалом Лиги Европы, может стать целью для атаки. УЕФА тесно работает с местными властями и Шведским футбольным союзом в течение многих месяцев, и риск террористической атаки был учтен с самого начала.

Кроме того, ряд дополнительных мер по осуществлению безопасности был принят после теракта в Стокгольме в апреле. УЕФА призывает болельщиков приехать на стадион, как можно раньше, так как из-за усиленных мер безопасности будут проведены детальные осмотры на входе, что приведет к потенциальным задержкам в доступе на стадион", - говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, в финале встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Аякс". Встреча пройдет в среду на стадионе "Френдс-Арена", начало - в 21:45 мск.
Сегодня, 12:59
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№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:01) #
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online

Цитата: tiki
это и к норвежцам так же относится
и к Дании
и там уже у людей бомбит от приезжающих - один брейвик чего стоит
а сейчас - так вообще жуть же

ничего не поделаешь, новые европейские ценности, где главное толерантность


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Зенит1982
Швеция была безумно безопасная страна последние 50 лет, пока туда беженцев не начали принимать

это и к норвежцам так же относится
и к Дании
и там уже у людей бомбит от приезжающих - один брейвик чего стоит
а сейчас - так вообще жуть же


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 13:04) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Швеция была безумно безопасная страна последние 50 лет, пока туда беженцев не начали принимать
Регистрация: 5.09.2012
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