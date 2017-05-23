Финал Лиги Европы в Стокгольме пройдет при повышенных мерах безопасности

Финальный матч Лиги Европы в шведском Стокгольме пройдет при повышенных мерах безопасности, говорится в сообщении УЕФА.Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены."В УЕФА шокированы произошедшей в Манчестере атакой. Наши мысли с жертвами трагедии и их семьями", - сказано в сообщении."Сейчас нет никакой информации, чтобы можно было предположить, что какое-либо событие, связанное с финалом Лиги Европы, может стать целью для атаки. УЕФА тесно работает с местными властями и Шведским футбольным союзом в течение многих месяцев, и риск террористической атаки был учтен с самого начала.Кроме того, ряд дополнительных мер по осуществлению безопасности был принят после теракта в Стокгольме в апреле. УЕФА призывает болельщиков приехать на стадион, как можно раньше, так как из-за усиленных мер безопасности будут проведены детальные осмотры на входе, что приведет к потенциальным задержкам в доступе на стадион", - говорится в заявлении УЕФА.Напомним, в финале встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Аякс". Встреча пройдет в среду на стадионе "Френдс-Арена", начало - в 21:45 мск.