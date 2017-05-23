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Сергей Семак отправится на стажировку в "Манчестер Сити"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, что наставник команды Сергей Семак пройдет курсы в "Манчестер Сити".
"Мы планировали, что Сергей Семак поедет в "Манчестер Сити" этим летом. И мы, и сам главный тренер очень этого хотели. Но чисто физически у него это не получается сделать.
Сейчас он проходит заключительный этап по сдаче экзаменов на категорию Pro. Это почти две недели, и он закончит только в июне, а 13 июня уже собирается команда.
Учеба прежде всего. Она в приоритете, поэтому я думаю, что он поедет на стажировку в "Манчестер Сити" этой зимой", – цитирует Газизова "Чемпионат".
"Мы планировали, что Сергей Семак поедет в "Манчестер Сити" этим летом. И мы, и сам главный тренер очень этого хотели. Но чисто физически у него это не получается сделать.
Сейчас он проходит заключительный этап по сдаче экзаменов на категорию Pro. Это почти две недели, и он закончит только в июне, а 13 июня уже собирается команда.
Учеба прежде всего. Она в приоритете, поэтому я думаю, что он поедет на стажировку в "Манчестер Сити" этой зимой", – цитирует Газизова "Чемпионат".
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