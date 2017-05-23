Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:24
Роман Зобнин: в моей первой игре против "Спартака" меня заменили на 16-минуте - привез гол (7)
Роман Зобнин: в моей первой игре против "Спартака" меня заменили на 16-минуте - привез гол (7)
08:49
Роман Зобнин: обошлись без командного просмотра, были уверены, что "Зенит" обыграет "Терек" (1)
Роман Зобнин: обошлись без командного просмотра, были уверены, что "Зенит" обыграет "Терек" (1)
Вчера 22:24
Владислав Безбородов: несколько сезонов подряд я выполнял свою работу стабильно, и награда меня нашла (3)
Владислав Безбородов: несколько сезонов подряд я выполнял свою работу стабильно, и награда меня нашла (3)
Вчера 21:44
Квинси Промес: сезон был прекрасным для меня с точки зрения трофеев, но в плане игры… (11)
Квинси Промес: сезон был прекрасным для меня с точки зрения трофеев, но в плане игры… (11)
Вчера 21:35
Марсело Бьелса стал главным тренером "Лилля" (3)
Марсело Бьелса стал главным тренером "Лилля" (3)
Вчера 20:51
Сергей Родионов: конкуренты приложат все усилия, чтобы свергнуть "Спартак" с вершины (46)
Сергей Родионов: конкуренты приложат все усилия, чтобы свергнуть "Спартак" с вершины (46)
Вчера 20:48
Контракт Кононова с "Тереком" рассчитан на три года (5)
Контракт Кононова с "Тереком" рассчитан на три года (5)
Артем Дзюба: Роналду, если приедет и увидит газон на "Крестовском", обалдеет
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал газон на новой арене клуба - стадионе "Крестовский".
"Тут мы, конечно, не угадали. Раз там такое поле, надо было с португальцами там играть, а не с Новой Зеландией. Не продумано у нас всё это. Криштиану, если приедет, обалдеет. Разница чудовищная между газоном "Петровского" и газоном стадиона на Крестовском острове. При всём уважении. Мы же всё понимаем - есть какие-то политические вещи, обязательства, стадион красивый. Но поймите, "вскрывать" на нём оборону "Урала" и "Терека", которые обороняются вдесятером, это издевательство.
Мы и так в этом сезоне демонстрировали не самый выдающийся футбол. Но когда ты в один из моментов можешь "уйти" по колено в газон, в песок… Пару раз я открывался под передачу для игрока, бегущего параллельно, и нога "уходила"! Я тогда перепугался. Там реально очень опасно. В любой момент можно получить травму. Это неприемлемо.
Как там можно вскрывать оборону, играть в футбол? Идёт передача, я ставлю ногу - мяч подскакивает и попадает в подбородок. А с трибуны кричат: "Эй, чего вы творите?!" Хочется сказать: дружище, спустись сюда и дай мне пас, пожалуйста — я на тебя посмотрю. Но никто слушать не будет. Это же "отмазки".
Вот мы на "Петровский" пришли, и совсем другое качество футбола в матче с "Краснодаром". А представляете, если бы "Зенит" и "Краснодар", две играющие команды, встретились на "Крестовском"? Это было бы мучение. Все кричали бы: антифутбол, они играют 0:0! На "Петровском" все довольны, получилась интересная, обоюдоострая игра.
На "Крестовском" газон не соответствует никаким требованиям. Но, надеюсь, всё исправят. Потому что люди стараются, должны что-то сделать", — цитирует Дзюбу "Спорт день за днем".
"Тут мы, конечно, не угадали. Раз там такое поле, надо было с португальцами там играть, а не с Новой Зеландией. Не продумано у нас всё это. Криштиану, если приедет, обалдеет. Разница чудовищная между газоном "Петровского" и газоном стадиона на Крестовском острове. При всём уважении. Мы же всё понимаем - есть какие-то политические вещи, обязательства, стадион красивый. Но поймите, "вскрывать" на нём оборону "Урала" и "Терека", которые обороняются вдесятером, это издевательство.
Мы и так в этом сезоне демонстрировали не самый выдающийся футбол. Но когда ты в один из моментов можешь "уйти" по колено в газон, в песок… Пару раз я открывался под передачу для игрока, бегущего параллельно, и нога "уходила"! Я тогда перепугался. Там реально очень опасно. В любой момент можно получить травму. Это неприемлемо.
Как там можно вскрывать оборону, играть в футбол? Идёт передача, я ставлю ногу - мяч подскакивает и попадает в подбородок. А с трибуны кричат: "Эй, чего вы творите?!" Хочется сказать: дружище, спустись сюда и дай мне пас, пожалуйста — я на тебя посмотрю. Но никто слушать не будет. Это же "отмазки".
Вот мы на "Петровский" пришли, и совсем другое качество футбола в матче с "Краснодаром". А представляете, если бы "Зенит" и "Краснодар", две играющие команды, встретились на "Крестовском"? Это было бы мучение. Все кричали бы: антифутбол, они играют 0:0! На "Петровском" все довольны, получилась интересная, обоюдоострая игра.
На "Крестовском" газон не соответствует никаким требованиям. Но, надеюсь, всё исправят. Потому что люди стараются, должны что-то сделать", — цитирует Дзюбу "Спорт день за днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.