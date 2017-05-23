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Артем Дзюба: Роналду, если приедет и увидит газон на "Крестовском", обалдеет

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал газон на новой арене клуба - стадионе "Крестовский".

"Тут мы, конечно, не угадали. Раз там такое поле, надо было с португальцами там играть, а не с Новой Зеландией. Не продумано у нас всё это. Криштиану, если приедет, обалдеет. Разница чудовищная между газоном "Петровского" и газоном стадиона на Крестовском острове. При всём уважении. Мы же всё понимаем - есть какие-то политические вещи, обязательства, стадион красивый. Но поймите, "вскрывать" на нём оборону "Урала" и "Терека", которые обороняются вдесятером, это издевательство.

Мы и так в этом сезоне демонстрировали не самый выдающийся футбол. Но когда ты в один из моментов можешь "уйти" по колено в газон, в песок… Пару раз я открывался под передачу для игрока, бегущего параллельно, и нога "уходила"! Я тогда перепугался. Там реально очень опасно. В любой момент можно получить травму. Это неприемлемо.

Как там можно вскрывать оборону, играть в футбол? Идёт передача, я ставлю ногу - мяч подскакивает и попадает в подбородок. А с трибуны кричат: "Эй, чего вы творите?!" Хочется сказать: дружище, спустись сюда и дай мне пас, пожалуйста — я на тебя посмотрю. Но никто слушать не будет. Это же "отмазки".

Вот мы на "Петровский" пришли, и совсем другое качество футбола в матче с "Краснодаром". А представляете, если бы "Зенит" и "Краснодар", две играющие команды, встретились на "Крестовском"? Это было бы мучение. Все кричали бы: антифутбол, они играют 0:0! На "Петровском" все довольны, получилась интересная, обоюдоострая игра.

На "Крестовском" газон не соответствует никаким требованиям. Но, надеюсь, всё исправят. Потому что люди стараются, должны что-то сделать", — цитирует Дзюбу "Спорт день за днем".
Теги: Дзюба
Сегодня, 13:40
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8
(1)
№8 Написал: Батька (Сегодня, 14:47) #
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  •  (2)
online

Цитата: капля никотина
Навряд ли Реал скатится в ЛЕ.

Он про Кубок Конфедераций ))
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 14:38) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Навряд ли Реал скатится в ЛЕ.

А что, а вдруг...
Напихает ему в финале в гузно Юве, так и скатятся со стыда


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№6 Написал: Serg (Сегодня, 14:35) #
  • -1
  •  (5)

Криштиану, если приедет, обалдеет.


Однозначно обалдеет - буратино в гуамне


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Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№5 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:24) #
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Надо Мутко на поле выпустить!
Регистрация: 26.01.2017
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (5)

Навряд ли Реал скатится в ЛЕ.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ваша игра как раз соответствует этому газону!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 14:13) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
дружище, спустись сюда и дай мне пас

а денег мне дадут столько же, как вам в этом раскладе? :)))
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 13:46) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Бавария»
С твоей техникой Артем, тебе хорошее поле ни к чему
Регистрация: 20.05.2017
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