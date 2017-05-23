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"Амкар" предложил новый контракт Гаджи Гаджиеву

Пермский "Амкар" предложил новый контракт тренерскому штабу во главе с Гаджи Гаджиевым, заявил генеральный директор уральского клуба Игорь Резвухин.

Нынешний контракт с Гаджиевым, который возглавляет уральский клуб с 2014 года, истекает летом.

"Гаджи Муслимовичу предложили новый контракт, как и всему тренерскому штабу. Люди имеют право поразмышлять над этим вопросом", - цитирует Резвухина "Р-Спорт".
Теги: Амкар Гаджиев
Сегодня, 13:58
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