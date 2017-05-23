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Роман Зобнин: в моей первой игре против "Спартака" меня заменили на 16-минуте - привез гол (7)
Роман Зобнин: в моей первой игре против "Спартака" меня заменили на 16-минуте - привез гол (7)
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Жена и дочери Хосепа Гвардиолы не пострадали во время взрыва в Манчестере
Жена и две дочери главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы не пострадали во время взрыва на стадионе "Манчестер Арена", информирует Mundo Deportivo.
Родственники тренера были на стадионе в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Сообщается, что члены семьи Гвардиолы не пострадали, отделавшись испугом.
Родственники тренера были на стадионе в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Сообщается, что члены семьи Гвардиолы не пострадали, отделавшись испугом.
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