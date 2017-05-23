Жена и дочери Хосепа Гвардиолы не пострадали во время взрыва в Манчестере

Жена и две дочери главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы не пострадали во время взрыва на стадионе "Манчестер Арена", информирует Mundo Deportivo.Родственники тренера были на стадионе в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Сообщается, что члены семьи Гвардиолы не пострадали, отделавшись испугом.