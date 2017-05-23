СМИ: Халк может заменить Алексиса Санчеса в "Арсенале"

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк попал в сферу интересов "Арсенала". 30-летний бразилец может заменить в команде Алексиса Санчеса.Контракт чилийца истекает в 2018 году, и не исключено, что летом 28-летний футболист покинет "Арсенал".Напомним, Халк в одном из интервью признался, что мечтает играть в АПЛ и болеет за "Арсенал".