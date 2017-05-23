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СМИ: Халк может заменить Алексиса Санчеса в "Арсенале"

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк попал в сферу интересов "Арсенала". 30-летний бразилец может заменить в команде Алексиса Санчеса.

Контракт чилийца истекает в 2018 году, и не исключено, что летом 28-летний футболист покинет "Арсенал".

Напомним, Халк в одном из интервью признался, что мечтает играть в АПЛ и болеет за "Арсенал".

Чемпионат
Теги: Халк Арсенал
Сегодня, 14:27
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
он слишком толст и неуклюж для АПЛ!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
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