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Гендиректор "Уфы": по Стоцкому есть предложения, но они пока нас не устраивают
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о предложениях по футболисту Дмитрию Стоцкому.
"Что касается игроков, то по Стоцкому, например, если будет предложение, будем рассматривать. Сейчас они есть уже, но то, что есть, не устраивает клуб.
Уже есть ясность, с кем точно расстанемся, но объявим в течение недели. Люди, которые не играют, должны обретать игровой ритм. Наверное, кто-то придет из опытных игроков – 1–2 человека. И всегда будем действовать по своей стратегии – молодежь обязательно будет", – цитирует Газизова "Р-Спорт".
"Что касается игроков, то по Стоцкому, например, если будет предложение, будем рассматривать. Сейчас они есть уже, но то, что есть, не устраивает клуб.
Уже есть ясность, с кем точно расстанемся, но объявим в течение недели. Люди, которые не играют, должны обретать игровой ритм. Наверное, кто-то придет из опытных игроков – 1–2 человека. И всегда будем действовать по своей стратегии – молодежь обязательно будет", – цитирует Газизова "Р-Спорт".
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