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Массимо Каррера: в этом сезоне мог бы выделить Смолова и Акинфеева
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, кого считает лучшими игроками прошедшего сезона.
"Лучшие игроки для меня – мои! И их не трое, а больше, вся команда! Если брать футболистов из других команд, то трудно не выделить форварда Смолова, который стал лучшим бомбардиром турнира. А вратарь Акинфеев всегда является примером для своих коллег.
Я не считаю, что в России мало команд, которые грамотно играют с точки зрения тактики. Безусловно, "Ростов" как раз входит в число тех команд, которые следует отметить с положительной стороны. Но и тот же ЦСКА, скажем, тоже хорошо обученная с методической точки зрения команда", - передает слова Карреры ТАСС.
"Лучшие игроки для меня – мои! И их не трое, а больше, вся команда! Если брать футболистов из других команд, то трудно не выделить форварда Смолова, который стал лучшим бомбардиром турнира. А вратарь Акинфеев всегда является примером для своих коллег.
Я не считаю, что в России мало команд, которые грамотно играют с точки зрения тактики. Безусловно, "Ростов" как раз входит в число тех команд, которые следует отметить с положительной стороны. Но и тот же ЦСКА, скажем, тоже хорошо обученная с методической точки зрения команда", - передает слова Карреры ТАСС.
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