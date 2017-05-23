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Массимо Каррера: в этом сезоне мог бы выделить Смолова и Акинфеева

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, кого считает лучшими игроками прошедшего сезона.

"Лучшие игроки для меня – мои! И их не трое, а больше, вся команда! Если брать футболистов из других команд, то трудно не выделить форварда Смолова, который стал лучшим бомбардиром турнира. А вратарь Акинфеев всегда является примером для своих коллег.

Я не считаю, что в России мало команд, которые грамотно играют с точки зрения тактики. Безусловно, "Ростов" как раз входит в число тех команд, которые следует отметить с положительной стороны. Но и тот же ЦСКА, скажем, тоже хорошо обученная с методической точки зрения команда", - передает слова Карреры ТАСС.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 15:46
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(4)
№5 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Каррера алхимик .
Выделил всю свою Команду, раскалил эмоции, настоял на Луисе Адриано, произвёл возгонку Спартака на вершину, получил золото , Зенит выпал в осадок.

joy


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Спортивный психолог Марина Китаева: Денисов и Быстров – потерянное поколение
Регистрация: 9.01.2009
№4 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
voron (CSKA),
Здесь вопрос не к Каррере, он-то всегда старается быть корректным, а к нашим журналистам.
Все вопросы однотипные, многие нацелены на разжигание срача, а если и не настроены, то часто в самих вопросах звучат заложенные ответы, на которые Каррере (да и не только ему, и не только в этом году) остается только сказать "да" или "нет".
Уровень спортивной журналистики в стране примерно на уровне качества газона на "Крестовском"...


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Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:40) #
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online

voron (CSKA)
Я не заметил, чтобы он свысока о других отзывался.
Он с самого начала заявил, что если займет место ниже кого-то, то признает, что те лучше.
А что своих игроков публично хвалит, естественно. Ругает только в закрытом режиме.

Разумеется, в следующем сезоне будет тяжелее, зимний отрыв Спартака - это во многом результат потерь конкурентов из-за игр в Европе. А по сегодняшнему состоянию ни у кого из тройки призеров нет состава для игры на 2 фронта (кубок не в счет, лидеры к нему всерьез начинают относиться, если полудублем высоко пройдут).
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вот не в обиду Болельщикам Спартака, но мне кажется, что Каррера после Чемпионства стал как то с высока о всех говорить, мол мы самые самые, ну и вот тот то тот более ни менее хороши. Я понимаю, что команда победила, но ведь надо сперва закрепить успех следующем сезоном, а там уже вести диалоги о том кто действительно хорош. P.S. Повторюсь ещё раз, не в обиду Болелам Спартака, я рассуждаю о пока что малоизвестном нам человеке и его внутреннего мира, ведь сейчас у него всё прошло удачно и к нему нет претензий, ну вот кем он себя покажет при неудачных результатах и обрушившейся на него сразу критике, как обычно бывает в Спартаке в последнее время??? Пример: Английский ЛЕСТЕР и его (БЫВШИЙ) тренер Клаудио Раньери, который с лёта Взял один из самых трудных чемпионатов, а на следующий сезон Просто обгадился и слетел с поста. Так что надо подождать следующего года и там уже говорить
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Каррера алхимик .
Выделил всю свою Команду, раскалил эмоции, настоял на Луисе Адриано, произвёл возгонку Спартака на вершину, получил золото , Зенит выпал в осадок.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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