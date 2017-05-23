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"Спартак" больше не нуждается в услугах доктора Лю Хуншэна

Массимо Каррера и его тренерский штаб больше не нуждаются в услугах доктора Лю Хуншэна, у которого заканчивается контракт со "Спартаком", информирует "Чемпионат".

Сообщается, что тренерский штаб будет укреплять медицинскую службу другими специалистами. Напомним, Лю Хуншэн работал в "Спартаке" с 2004 года.
Теги: Спартак
Сегодня, 15:49
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13
(3)
№13 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урфин
Цитата: Одиссей
От него хоть польза была

может и была.но даже свиней он,похоже,достал своими лечебными пирожками с гaвном).


В сортах говна- ты разбираешься отлично , профи . Оно тебе с успехом мозги заменяет .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№12 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
как же теперь спартак без детского калла и мочи беременных laughing
Регистрация: 20.07.2009
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:09) #
  • -3
  •  (3)
online

Отравит напоследок борщ.
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: kigow (Сегодня, 16:44) #
  • -5
  •  (5)

здравствуй фнл
Регистрация: 16.05.2017
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:44) #
  • -2
  •  (4)
online

А что, китайская медицина в "Спартаке" стала показывать свою неэффективность? flushed
Раньше-то была, ой, какая эффективная "в исполнении" доктора Лю.
Какое-то непонятное решение.
Надеюсь, что разъяснят.
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 16:34) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень жаль...
В любом случае, спасибо за все!


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Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
№7 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 16:30) #
  • -6
  •  (12)

Цитата: Одиссей
От него хоть польза была

может и была.но даже свиней он,похоже,достал своими лечебными пирожками с гaвном).
Регистрация: 21.09.2008
№6 Написал: vlees1 (Сегодня, 16:17) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xixidok
Цитата: vlees1
Э за что? worried

эээ, за что, брат?))

Ну он же Видича поставил на ноги anguished
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:14) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль. Он тоже часть истории Спартака. Удачи!
Регистрация: 23.11.2009
№4 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees1
Э за что? worried

эээ, за что, брат?))
Регистрация: 19.05.2015
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 15:57) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Э за что? worried
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 15:57) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Краснодар»
Медаль-то не забудьте ему дать- китаец заслужил куда поболее Симоняна. От него хоть польза была. smile
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:54) #
  • +15
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль, хороший был доктор... Видича реанимировал... В любом случае - удачи. И спасибо за всё! pensive
Регистрация: 2.08.2013
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