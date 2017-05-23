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17:12
Джанни Инфантино: всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства (1)
Джанни Инфантино: всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства (1)
09:24
Роман Зобнин: в моей первой игре против "Спартака" меня заменили на 16-минуте - привез гол (7)
Роман Зобнин: в моей первой игре против "Спартака" меня заменили на 16-минуте - привез гол (7)
08:49
Роман Зобнин: обошлись без командного просмотра, были уверены, что "Зенит" обыграет "Терек" (1)
Роман Зобнин: обошлись без командного просмотра, были уверены, что "Зенит" обыграет "Терек" (1)
"Спартак" больше не нуждается в услугах доктора Лю Хуншэна
Массимо Каррера и его тренерский штаб больше не нуждаются в услугах доктора Лю Хуншэна, у которого заканчивается контракт со "Спартаком", информирует "Чемпионат".
Сообщается, что тренерский штаб будет укреплять медицинскую службу другими специалистами. Напомним, Лю Хуншэн работал в "Спартаке" с 2004 года.
Сообщается, что тренерский штаб будет укреплять медицинскую службу другими специалистами. Напомним, Лю Хуншэн работал в "Спартаке" с 2004 года.
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