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Денис Глушаков: было бы просто супер забить Португалии на родном стадионе

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал, о чем мечтает в связи с предстоящим Кубком Конфедераций.

"Если получится занять одно из первых двух мест в группе, это вдохнет в нас уверенности. Но самое главное – сыграть достойно, от души, от сердца. Тогда даже в случае неудачи наши болельщики поддержат команду: "Эти парни выложились на поле без остатка".

Португалия? Для меня это особенный матч. Если бы удалось забить Португалии на родном стадионе – это было бы просто супер. Но тут многое зависит от того, на какой позиции буду играть в сборной. Черчесов видит меня скорее ближе к опорной зоне. Не факт, что у меня будет достаточно пространства и свободы, чтобы подключаться к атакам, как это происходит в "Спартаке".

Ажиотаж? Это объяснимо, многие хотят вживую посмотреть на Криштиану Роналду. Хотелось бы, чтобы и на играх с Новой Зеландией с Мексикой тоже был аншлаг. Все-таки это первый в истории нашей страны Кубок Конфедераций, волнительный момент. Нам очень важно, чтобы трибуны гнали команду вперед", - передает слова Глушакова официальный сайт ФИФА.
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 15:55
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:52) #
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Денис, вы лучше такие редуты постройте, которые никто бы пройти не смог.
А если трибуны погонят вас вперед, боюсь ничего хорошего ждать не приходится.

Желаю пробиться в плей-офф


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Регистрация: 29.08.2007
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