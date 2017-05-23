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Денис Глушаков: было бы просто супер забить Португалии на родном стадионе
Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал, о чем мечтает в связи с предстоящим Кубком Конфедераций.
"Если получится занять одно из первых двух мест в группе, это вдохнет в нас уверенности. Но самое главное – сыграть достойно, от души, от сердца. Тогда даже в случае неудачи наши болельщики поддержат команду: "Эти парни выложились на поле без остатка".
Португалия? Для меня это особенный матч. Если бы удалось забить Португалии на родном стадионе – это было бы просто супер. Но тут многое зависит от того, на какой позиции буду играть в сборной. Черчесов видит меня скорее ближе к опорной зоне. Не факт, что у меня будет достаточно пространства и свободы, чтобы подключаться к атакам, как это происходит в "Спартаке".
Ажиотаж? Это объяснимо, многие хотят вживую посмотреть на Криштиану Роналду. Хотелось бы, чтобы и на играх с Новой Зеландией с Мексикой тоже был аншлаг. Все-таки это первый в истории нашей страны Кубок Конфедераций, волнительный момент. Нам очень важно, чтобы трибуны гнали команду вперед", - передает слова Глушакова официальный сайт ФИФА.
"Если получится занять одно из первых двух мест в группе, это вдохнет в нас уверенности. Но самое главное – сыграть достойно, от души, от сердца. Тогда даже в случае неудачи наши болельщики поддержат команду: "Эти парни выложились на поле без остатка".
Португалия? Для меня это особенный матч. Если бы удалось забить Португалии на родном стадионе – это было бы просто супер. Но тут многое зависит от того, на какой позиции буду играть в сборной. Черчесов видит меня скорее ближе к опорной зоне. Не факт, что у меня будет достаточно пространства и свободы, чтобы подключаться к атакам, как это происходит в "Спартаке".
Ажиотаж? Это объяснимо, многие хотят вживую посмотреть на Криштиану Роналду. Хотелось бы, чтобы и на играх с Новой Зеландией с Мексикой тоже был аншлаг. Все-таки это первый в истории нашей страны Кубок Конфедераций, волнительный момент. Нам очень важно, чтобы трибуны гнали команду вперед", - передает слова Глушакова официальный сайт ФИФА.
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