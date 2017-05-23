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Роман Павлюченко покидает "Урал"

"Урал" и нападающий Роман Павлюченко не будут продлевать контракт, срок которого истечет 30 июня, сообщил спортивный директор екатеринбургского клуба Евгений Алхимов.

"Да, Павлюченко покидает нашу команду", - цитирует Алхимова ТАСС.
Теги: Павлюченко Урал
Сегодня, 17:45
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12
(4)
№12 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Cheese1156,
Согласен. 5+


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№11 Написал: Андрей Промес (Сегодня, 19:47) #
  • +1
  •  (1)

скарей всего рома вернеться в спартак чтоб провести последний матч
Регистрация: 22.04.2017
№10 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 19:45) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Mahoylich
Да, Рома пора играть в домино. Уходит эпоха. Какой был нап !!!

Хотел поставить минус, ведь в домино тоже надо уметь играть!!
Регистрация: 17.03.2017
№9 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 19:33) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, Рома пора играть в домино. Уходит эпоха. Какой был нап !!!


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№8 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:23) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
скатертью
Регистрация: 1.06.2014
№7 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:13) #
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online

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов – об уходе Романа Павлюченко из клуба.

– Павлюченко ушел из клуба по семейным обстоятельствам. Больше комментировать не могу, – говорит Тарханов. – Предлагали ли мы ему новый контракт? Да, но его это не остановило.
Регистрация: 30.08.2008
№6 Написал: prime Пенза (Сегодня, 18:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Теперь в бои без правил рванет?Или сразу в Ток-Шоу всех матом крыть?Перспектив море с такими выступлениями.

кержакова своего вспомни и как он с судьями разговаривал, только ему все прощалось
Регистрация: 2.08.2009
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:34) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь в бои без правил рванет?Или сразу в Ток-Шоу всех матом крыть?Перспектив море с такими выступлениями.


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: prime Пенза (Сегодня, 18:23) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
Зря Ромка бычку включал - не оценили. smile Оказывается для подписания контракта нужно еще показывать свое мастерство на поле,а не на скамейке запасных

молодой Ильин есть, а Паву в этом году 36
для нападающего это очень много
Регистрация: 2.08.2009
№3 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 18:20) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Предложили Роме те деньги на которые он играет, а он в это не верит. Посмотрим кого найдет со своим аппетитом
Регистрация: 30.11.2015
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:59) #
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  •  (4)

В Тотенхем рванет. Бритов мочить х...ми. А вообщето прошла инфа, что не поехал в Уфу по семейным, сугуболичным обстоятельствам, как сказал коментатор. Видимо чтото происходит в личной жизни, какие-то заморочки. отсюда и закидоны такие. Ну вроде взрослый мужик, а ведет себя как подросток в переходном возрасте. Наверное пришла пора вешать бутсы на гвоздь.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:54) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Краснодар»
Зря Ромка бычку включал - не оценили. smile Оказывается для подписания контракта нужно еще показывать свое мастерство на поле,а не на скамейке запасных
Регистрация: 20.02.2013
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