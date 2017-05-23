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Коке продлил контракт с "Атлетико"
Коке продлил контракт с "Атлетико"
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Финал Лиги Европы начнется с минуты молчания
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Артем Милевский: Луческу думал, что российские судьи будут помогать ему, как украинские (16)
Артем Милевский: Луческу думал, что российские судьи будут помогать ему, как украинские (16)
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Антуан Гризманн: выигрывать титулы - это то, на что я буду ориентироваться ближайшим летом
Антуан Гризманн: выигрывать титулы - это то, на что я буду ориентироваться ближайшим летом
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Денис Глушаков: в какие-то моменты уже прикалывались над реакцией "Зенита" о судьях (53)
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Магомед Оздоев вернется в "Рубин" (1)
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Григорий Иванов: Тарханов остается главным тренером "Урала" (2)
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Вчера 19:13
Массимо Каррера не знал о своей номинации на лучшего тренера и не был приглашен на вечер РФПЛ (4)
Массимо Каррера не знал о своей номинации на лучшего тренера и не был приглашен на вечер РФПЛ (4)
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Джанни Инфантино: всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства (3)
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Владимир Путин посетил академию "Краснодара" (14)
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"Спартак" больше не нуждается в услугах доктора Лю Хуншэна (22)
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"Динамо": пытаемся найти приемлемый вариант трудоустройства для Погребняка и Дьякова (10)
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СМИ: Халк может заменить Алексиса Санчеса в "Арсенале" (6)
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"Амкар" предложил новый контракт Гаджи Гаджиеву
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Коке продлил контракт с "Атлетико"
"Атлетико" продлил контракт со своим полузащитником Коке, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Теперь соглашение игрока рассчитано до лета 2024-го года. Об изменениях в зарплате футболиста не сообщается.
Теперь соглашение игрока рассчитано до лета 2024-го года. Об изменениях в зарплате футболиста не сообщается.
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