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Коке продлил контракт с "Атлетико"

"Атлетико" продлил контракт со своим полузащитником Коке, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Теперь соглашение игрока рассчитано до лета 2024-го года. Об изменениях в зарплате футболиста не сообщается.
Теги: Коке Атлетико
Вчера, 22:40
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