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Александр Тарханов: Павлюченко не сказал, что завершает карьеру

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о решении нападающего Романа Павлюченко не продлевать контракт.

"Роман покидает нас по семейным обстоятельствам. Он, безусловно, мастер. Единственное – травмы помешали. А так он, безусловно, мастер. И человеческие качества хорошие, в коллективе никаких вопросов не было.

Мне он все объяснил, попрощался с командой. Роман не сказал, что завершает карьеру", – цитирует Тарханова "СЭ".
Теги: Тарханов Павлюченко Урал
Сегодня, 08:18
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№1 Написал: 120220 (Сегодня, 08:57) #
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Болеет за:
«Урал»
В Спартак пригласили.
Регистрация: 29.07.2008
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