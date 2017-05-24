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Игорь Лебедев: при "стопроцентном импортозамещении" наш футбол умрет окончательно

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал идею "стопроцентного импортозамещения" легионеров в российском футболе. За это высказался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании президентского совета по развитию физкультуры и спорта.

"А я не поддерживаю такую идею. Футбол в нашей стране при таком подходе, умрет окончательно", – написал Лебедев в твиттере.
Теги: Лебедев
Сегодня, 08:23
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3
(1)
№3 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 09:09) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть будет лимит 100%. Урезать им зп. Сделать бонусы за результат и достижения.

И пусть рвуться за бугор играть зп получать. Тем самым открыта дорога ноаым игрокам.



Провал получим лет на 10. Но потом интереснее будет...


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:56) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
..ИГРАЛИ без....и ОИ выигрывали...и Европу..и Зенит без в Европе с Аршавиным..и ЦСКА...

не йух НЫТЬ..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 08:49) #
  • +1
  •  (1)
online

Вы уж определитесь вы "за" или против "лимита".
Регистрация: 26.09.2015
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