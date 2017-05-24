Игорь Лебедев: при "стопроцентном импортозамещении" наш футбол умрет окончательно

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал идею "стопроцентного импортозамещения" легионеров в российском футболе. За это высказался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании президентского совета по развитию физкультуры и спорта."А я не поддерживаю такую идею. Футбол в нашей стране при таком подходе, умрет окончательно", – написал Лебедев в твиттере.