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Массимо Каррера: Родионов мне сказал, что что моей фамилии не было в списке приглашенных

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что расстроен тем, что его не позвали на гала-вечер РФПЛ.

– Мне было бы приятно там быть вне зависимости от того, кому вручали призы. Тем более несколько футболистов моей команды ходили на эту вечеринку. И я хотел бы там побывать. Расстроился, что меня туда не позвали. Премия для меня очень важна, и я с удовольствием получил бы приз лично.

– Кто не пригласил – представители РФПЛ или не уведомили в клубе?

– Не знаю. Но генеральный директор "Спартака" (Сергей Родионов – прим.) мне сказал, что в приглашении, поступившем из РФПЛ, моей фамилии не оказалось в списке. Однако странно, что там присутствовала половина моей команды, а меня не было. И я очень удивился, когда увидел фото с награждения в своем Инстаграме, – сказал Каррера.

Стоит отметить, что в официальном письме, поступившем в "Спартак", фамилия Карреры указана первой.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 08:31
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27
(1)
№27 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»

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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№26 Написал: ramil Россия (Сегодня, 09:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
обидно конечно, но не критично...
Регистрация: 17.05.2016
№25 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Да ептой. Протри очки, Костья. Именно в этом письме нет ни номера письма ни печати

т.е. в оригинале действительно не было Карерры в списке...так получается? Родионов не соврал laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№24 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 09:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Макарошки дома съешь-те самые с птичкой))))
Регистрация: 15.03.2009
№23 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 09:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пока Мудки у власти... какой там рейтинг ФИФА?
Регистрация: 24.09.2013
№22 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:50) #
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online

Не верите,это желтяк!!!! Пытаются таким образом раскачать лодку.это полный бред.и Массимо не давал этого интервью,хватит это здесь писать!!!!!??????
Регистрация: 27.07.2016
№21 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 09:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пока в России всё было и есть- через жопу... какой там рейтинг ФИФА?
Регистрация: 24.09.2013
№20 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:47) #
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online

Цитата: Sergeevich
Если внимательно прочитать письмо "РФС и

Какое письмо?
Цитата: Пивовед
На фото некая бумажка БЕЗ даты и БЕЗ номера регистрации входящих писем, раз уж это Официальное Письмо..

Ты про это письмо? Так я тебе сам могу напечатать такое письмо.

Цитата: utekay
ссылку нажми внизу статьи, действительно первый в списке

Да ептой. Протри очки, Костья. Именно в этом письме нет ни номера письма ни печати. И еще ссылка на твит на какого-та петуха.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№19 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:37) #
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online

Цитата: maradona72
Кому верить.


Если внимательно прочитать письмо "РФС и РПЛ приглашают Вас и сотрудников Вашего клуба на..." то есть по сути приглашают всех кто пойдет, не думаю что в "оригинале" письма другие формулировки.
А список лишь тех кого будут награждать, и в нем Карерра тоже имеется.

ЗЫ: многие болелы Спартака привыкли читать лишь заголовки, да и теория о заговоре против клуба до сих пор сидит в их голове.
Регистрация: 26.09.2015
№18 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: Пивовед
вот и старается всякая плесень поднасрать Спартаку


Родионов?????


Нет..
На фото некая бумажка БЕЗ даты и БЕЗ номера регистрации входящих писем, раз уж это Официальное Письмо..

Это доказывает, что бумажка на фото - фейк, на котором просматривается почему-то только одна фамилия - и именно Карреры.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№17 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:34) #
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online

Цитата: Пивовед
Представляешь, каково было Карреры читать и слушать всю эту кухню о себе, о Спартаке, о своих способностях,

В одном из его вью, он признался что совершенно не следит за тем что пишут и что говорят. Если только мельком. Он многое и не слышал и не знает. Один большой плюс от того, что он не владеет языком.

Цитата: Пивовед
Говорят, Массимо после выходки с прилашением, был в бешенстве...


Очень надеюсь, что это не повлияет на рабочий настрой Карреры.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№16 Написал: Fen (Сегодня, 09:32) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Какая вообще разница, было письмо и был ли Каррера в списке? Клуб обязан был оформить ему пропуск, тем более, что представительство от клуба солидное. Либо кто-то знатно лажанул, либо что-то прогнило в Датском королевстве.
Регистрация: 14.08.2015
№15 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 09:30) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Очередной вброс - говнеца от ослобомжей . Да и все эти интервью с Каррерой и что он -
говорит - выдумка , не более. Да купил уже верёвку и сегодня будет - суицид . Теперь будет расторгать контракт... как и тогда перед перерывом ... Что только Он и никто другой должен руководить селекцией... На футбольном поле - не получается ,
так нужны - Фэйки, внутри Спартака. Меня удивляют - спартаковцы : бомжеослы подхватили - очередной Фэйк , а вы оправдываетесь перед бомжами? Пошла вся эта куята - на куй и не более. Пришёл Каррера на награждение или нет, это не столь важно, главное он - Лучший. Пусть денёк - другой отдохнёт дома, перед ЛЧ и очередной нашей победой в ПЛ...
Регистрация: 10.01.2014
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:29) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Пивовед
т и старается всякая плесень поднасрать Спартаку, Это тоже элемент войны ....


Совершенно верно. Все кто рулит РПЛ не ожидали , что Массимо сходу зацепит золото. Многим это пришлось не по душе.
Поднасрали и слишком мелко.
Очень надеюсь, что Карреру эта самая выходка РПЛ простимулирует на подвиги.
Очень не серьезно!

Привет, Леха!


Привет, Серж!

Выходка с Массимо доказывает ещё раз, насколько сгнила вся футбольная структура в период кабинетных чемпионств голубого пула..

Они просто отвыкли выигрывать честно, а иногда закрадывается сомнение- А умели ли они вообще это делать, честно побеждать?

Одни всю историю болтались по днищам таблиц и пердивам , других от пердивов спасали к юбилеям..

И когда на трон взошла Новая Сила - они растерялись.
В бессилии что-либо противопоставить , они начали от своего скудоумия мелко гадить Победителю..

Отсюда самые большие штрафы- Спартаку, два назначенных пенальти в сезоне, И- бесконечный поток жидкого гавна в виде череды регулярных интервью от "сомневающихся экспертов", не знающих, в какой футбол играет Спартак (с), что тренер-то да,Каррера, но багаж Аленичева (с), что ну да , тренирует, но Команду собирал Аленичев (с)..

И часто ету грязь лили люди, вроде бы , даже близкие к Команде..
Последнюю грязь изверг из себя например Бесчастных, уже ПОСЛЕ нашего чемпионства..
( Это кстати к вопросу о том, какие они в своём Тосно Спартаковские Тренеры)
Сс.уки..

Случайность?
Представляешь, каково было Каррере читать и слушать всю эту кухню о себе, о Спартаке, о своих способностях, о себе, как тренере, едущем на чужом багаже?

Говорят, Массимо после выходки с прилашением, был в бешенстве...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:18) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Пивовед
вот и старается всякая плесень поднасрать Спартаку


Родионов?????
Регистрация: 26.01.2007
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:12) #
  • 0
  •  (2)
online

Не знаю. Но генеральный директор "Спартака" (Сергей Родионов – прим.) мне сказал, что в приглашении, поступившем из РФПЛ, моей фамилии не оказалось в списке


С
тоит отметить, что в официальном письме, поступившем в "Спартак", фамилия Карреры указана первой.



Кому верить. И где письмо в оригинале?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:10) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
вот и старается всякая плесень поднасрать Спартаку,

И эта плесень выросла в СМ.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№10 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:08) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Родионов что то скрывает. Почему никто в РФС не позвонил и не выяснил. Кто тогда в списке был лучший тренер года? Необходимо разбираться в этом. Очень плохой сигна для Спартака. Как бы не пришлось начинать чемп с Гунько.
Регистрация: 2.08.2010
№9 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:07) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: maradona72
Цитата: Пивовед
т и старается всякая плесень поднасрать Спартаку, Это тоже элемент войны ....


Совершенно верно. Все кто рулит РПЛ не ожидали , что Массимо сходу зацепит золото. Многим это пришлось не по душе.
Поднасрали и слишком мелко.
Очень надеюсь, что Карреру эта самая выходка РПЛ простимулирует на подвиги.
Очень не серьезно!

При чем тут РПЛ? Если "поднасрали" непосредственно руководители Спартака, а не РПЛ.

Вы уж определитесь "кто с кем воюет")

Цитата: Серж1
федунчик,устал носить кличку ,даже не помню как на самом деле, "без наград" или что то в этом роде

Нольтрофеевич
Регистрация: 26.09.2015
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 09:05) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Совершенно верно. Все кто рулит РПЛ не ожидали , что Массимо сходу зацепит золото. Многим это пришлось не по душе.
Поднасрали и слишком мелко.
Очень надеюсь, что Карреру эта самая выходка РПЛ простимулирует на подвиги.
Очень не серьезно!

А какая выходка от РПЛ? Письмо было, Карера был в письме. Вопросы к вашему руководству. Похоже на истерию после питерского матча. Теперь все время на упреждение будете истерить?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:00) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Пивовед
т и старается всякая плесень поднасрать Спартаку, Это тоже элемент войны ....


Совершенно верно. Все кто рулит РПЛ не ожидали , что Массимо сходу зацепит золото. Многим это пришлось не по душе.
Поднасрали и слишком мелко.
Очень надеюсь, что Карреру эта самая выходка РПЛ простимулирует на подвиги.
Очень не серьезно!

Привет, Леха!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:00) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
а,что обижаться,росто дали тренеру понять,что" чемпиоство" не его заслуга,а пердунчик,он же федунчик,устал носить кличку ,даже не помню как на самом деле, "без наград" или что то в этом роде
Регистрация: 21.07.2011
№5 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 08:53) #
  • -1
  •  (1)

Телетайп ополовинил.подвёл.
Регистрация: 14.11.2015
№4 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 08:51) #
  • 0
  •  (0)
online

Ошибочка вышла...
Не солидно как то...
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 08:51) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это продуманный ход и не случайный
.
.. Думают, Каррера - человек импульсивный, взрывной, психанёт и уедет в Италию.. Типа, сделал Команду чемпионом, а с ним так обращаются..
Итальянцы любят некоторое внимание к себе, а тут такое .

Каррера крут, харизматичен, он вам не трясущийся ноющий Цыган, и не Туркмен, требующий всегда и везде абсолютной власти...

вот и старается всякая плесень поднасрать Спартаку, Это тоже элемент войны ....


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 08:41) #
  • +2
  •  (10)
online

Цитата: safonas
ахеренная организация, браво РПФЛ!!!

А Вы дочитайте новость до конца wink

Браво Спартак!!!
Тренер привел команду к первому золоту за 16 лет, а с ним так по-свински поступают...

В приглашении указан Каррера лично, а так же есть уточнение "и др." что по сути означает что могут пригласить кого угодно из клуба при желании. Но видимо не все в руководстве Спартака любят тренера.
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:36) #
  • -4
  •  (12)

ахеренная организация, браво РПФЛ!!!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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