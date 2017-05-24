Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Спартак" интересуется Алексеем Миранчуком, игрок отказался от варианта с "Рубином"

"Спартак" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "Локомотива" Алексея Миранчука, информирует "СЭ".

Сообщается, что 21-летний игрок уже отказался от варианта с "Рубином", куда был готов перейти зимой. Не исключается также вариант, что Миранчук останется в "Локо". Срок его контракта истекает в ноябре.
Теги: Спартак Миранчук Локомотив
Сегодня, 08:53
Напечатать
11
(2)
№11 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 09:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Как при СССР хотите- всех забрать?))

вспомним 90-ые))


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№10 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 09:51) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spartak-higway
Еще бы Смолова у Галицкого забрать

Как при СССР хотите- всех забрать?))
Регистрация: 24.09.2013
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 09:50) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Спартак" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "Локомотива" Алексея Миранчука

"Велик могучим русский языка"! (Александр Иванов)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№8 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 09:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
А где гарантия, что он будет играть? Кого он из состава вытеснит?

Попова

Еще бы Смолова у Галицкого забрать,и будет серьезный российский костяк.


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:45) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: alexpyat
А где гарантия, что он будет играть?

Все в его ногах и в голове. По другому в футболе большими футболистами не становятся . Согласен?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: maradona72
Цитата: alexpyat
Какой ему смысл уходить?

Смысл играть в ЛЧ. А это огромный опыт, положительный или отрицательный не важно.

А где гарантия, что он будет играть? Кого он из состава вытеснит? И приживется ли он вообще в Спартаке? Впереди КК и ЧМ - ему явно хочется сыграть на обоих турнирах, а для этого надо стабильно играть за основу в своем клубе. Он не из мажоров типа Кокоши, которых берут без игры за свой клуб
Регистрация: 23.03.2016
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:37) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
Как бы Миранчук сам в недавнем интервью сказал:
Я хочу остаться в "Локомотиве". Меня все устраивает, нравится отношение ребят в команде и болельщиков

Какой ему смысл уходить? Играет стабильно в основе, начали налаживаться связи с игроками, тренер доверяет, болельщики любят. От добра добра не ищут, ему сейчас надо развиваться как футболисту, а не бегать по контрактам и надеяться, что его где-то примут также как дома

.самый главный козырь, это на Великий СПАРТАК ходят от 20000 в провинции и в Москве стадион полный...а на локо ходят меньше, чем на дубль Великого СПАРТАКА..
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:17) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: alexpyat
Какой ему смысл уходить?

Смысл играть в ЛЧ. А это огромный опыт, положительный или отрицательный не важно.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Как бы Миранчук сам в недавнем интервью сказал:
Я хочу остаться в "Локомотиве". Меня все устраивает, нравится отношение ребят в команде и болельщиков

Какой ему смысл уходить? Играет стабильно в основе, начали налаживаться связи с игроками, тренер доверяет, болельщики любят. От добра добра не ищут, ему сейчас надо развиваться как футболисту, а не бегать по контрактам и надеяться, что его где-то примут также как дома
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 09:01) #
  • +1
  •  (1)
online

Думаю лучше будет тебе в Локо остаться...
Негоже из за денег из родного дома уходить...
Сколько вас таких было...
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:01) #
  • +2
  •  (4)
online

Так вроде инфа была, что он подписал 3-х летний с Локо?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.