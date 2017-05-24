Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Леонид Федун: предложений по игрокам "Спартака" на сегодняшний день нет

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о трансферных планах красно-белых.

– Есть ли в настоящий момент трансферные предложения по игрокам "Спартака"?

– Если говорить о покупках, идеи есть, но комментировать их не буду. Каррера в недавнем интервью сказал, что нужно усилить 3-4 позиции, этой информации достаточно. Предложений о приобретении кого-то из действующих игроков "Спартака" на сегодняшний день нет.

Матч ТВ
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 09:18
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 09:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Предложений о приобретении кого-то из действующих игроков "Спартака" на сегодняшний день нет

Да кому они нужны... (как в том анекдоте) smile

Ваш КоКо даже даром никому не нужен.... А также Рязанцев, Новосельцев... Список продолжить?
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 09:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Предложений о приобретении кого-то из действующих игроков "Спартака" на сегодняшний день нет

Да кому они нужны... (как в том анекдоте) smile
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 09:39) #
  • 0
  •  (0)
online

Предложений о приобретении кого-то из действующих игроков "Спартака" на сегодняшний день нет.

Так клубы деньги копят!
Как-никак, а игрока - чемпиона России по футболу сезона 2016-2017 г.г. будут пытаться приобрести.
Тут каким-то жалким "мульёном" евро не отделаешься! smile
Регистрация: 6.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.