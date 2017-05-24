Леонид Федун: предложений по игрокам "Спартака" на сегодняшний день нет

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о трансферных планах красно-белых.– Если говорить о покупках, идеи есть, но комментировать их не буду. Каррера в недавнем интервью сказал, что нужно усилить 3-4 позиции, этой информации достаточно. Предложений о приобретении кого-то из действующих игроков "Спартака" на сегодняшний день нет.