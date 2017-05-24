У игрока "Урала" Эрика Бикфалви родился второй сын

В семье полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви произошло пополнение. 29-летний румынский футболист стал отцом во второй раз."У полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви родился второй сын. Малыш получил имя Ианис. Поздравляем Эрика и его супругу с пополнением!", - говорится в поздравлении пресс-службы "Урала".