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У игрока "Урала" Эрика Бикфалви родился второй сын

В семье полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви произошло пополнение. 29-летний румынский футболист стал отцом во второй раз.

"У полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви родился второй сын. Малыш получил имя Ианис. Поздравляем Эрика и его супругу с пополнением!", - говорится в поздравлении пресс-службы "Урала".
Теги: Бикфалви Урал
Сегодня, 09:22
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