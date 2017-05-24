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Валерий Карпин: заблуждение большое – то, что я комментирую матчи
Главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин рассказал, что участвует в футбольных репортажах как эксперт.
– Вы комментируете матчи. Насколько вы окунулись с головой в новое ремесло?
– Заблуждение большое – то, что я комментирую матчи. Я не комментатор и сравнивать меня с комментаторами – неправильно. Они ведут репортаж, а я им просто добавляю что-то – как эксперт. Это разная работа, – цитирует Карпина "Советский спорт".
– Вы комментируете матчи. Насколько вы окунулись с головой в новое ремесло?
– Заблуждение большое – то, что я комментирую матчи. Я не комментатор и сравнивать меня с комментаторами – неправильно. Они ведут репортаж, а я им просто добавляю что-то – как эксперт. Это разная работа, – цитирует Карпина "Советский спорт".
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