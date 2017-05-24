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Игорь Обухов: конечно, я мечтаю играть за "Зенит"

Голкипер "Тюмени" и молодежной сборной России Игорь Обухов заявил, что в будущем хотел бы выступать за петербургский "Зенит".

Напомним, 20-летний футболист является воспитанником академии сине-бело-голубых.

"Плох тот спортсмен, который не ставит перед собой высокие цели. Конечно, я родился в Питере, вырос в академии "Зенита" и мечтаю заиграть в этом клубе. Любой парнишка скажет то же самое. Но футбольная жизнь непредсказуема.

Я люблю "Зенит", уважаю его, очень сильно люблю. Но мы, футболисты, порой не может знать, где окажемся через год или два. Хотел бы вернуться в родной город", - цитирует Обухова "Р-Спорт".

Футболист также отметил, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов.

"Хочу сыграть на высоком уровне в Англии, Испании или Германии. К этому стремлюсь, иду. Не буду загадывать, я живу настоящим и иду шаг за шагом к своей цели", - сказал Обухов.
Теги: Зенит
Сегодня, 09:57
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