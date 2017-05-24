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Артем Дзюба: колено беспокоит, боюсь пропустить чемпионат мира

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о здоровье в преддверии Кубка конфедераций.

— Как здоровье накануне Кубка конфедераций? Беспокоит колено?

— Ну, так скажем: пятьдесят на пятьдесят. Приемлемо, все под контролем. Но оно меня беспокоит. Боюсь пропустить чемпионат мира, если проблема усугубится. Сейчас, после чемпионата, в любом случае поеду в сборную, там буду консультироваться, посмотрим.

Конечно, я хочу играть в сборной - это огромная честь. Кубок конфедераций - раз в жизни, можно сказать, у России - так точно, - цитирует Дзюбу "Спорт день за днем".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 09:59
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18
(4)
№18 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:56) #
  • +1
  •  (3)

Без Дзю придется сняться. Смысл без него играть? Кому?
Регистрация: 3.03.2007
№17 Написал: mal_rus (Сегодня, 11:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: SP-M
опять филонит. старая песня. за клуб играет - за сборную нет.

он просто бздит, что отпалирует скамейку по полной
Регистрация: 21.03.2017
№16 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
здоровья тебе. без тебя скучно. да и в сборной не повредишь. за год подлечиться можно...
Регистрация: 14.03.2010
№15 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:28) #
  • +4
  •  (6)

Дзюбишка, спасибо тебе что уе-ал из Спартака.
Регистрация: 26.05.2012
№14 Написал: ramil Россия (Сегодня, 11:25) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ты не бойся, играй как есть...от судьбы не уйдешь...не факт что тебя на ЧМ вообще возьмут Чалов за год вытеснит тебя
Регистрация: 17.05.2016
№13 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 11:24) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья!
Регистрация: 15.03.2009
№12 Написал: safonas (Сегодня, 11:19) #
  • 0
  •  (4)

ну так лечись, чего запускаешь?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№11 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:10) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
... Боюсь пропустить чемпионат мира...

Если боишься, то делай операцию и лечись! Впереди год, успеешь.
А то сейчас начнется- за сборную не могу, за клуб- с удовольствием.
Регистрация: 23.11.2009
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:02) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
если болит и беспокоит, ложись под нож или реабилитацию.
какие проблемы? зачем в сборную ехать?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 10:53) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
За бомжей бегать нормально не болит а как в сборную так сразу же больно!
Посмотрел бы я на него ели бы он так Миллеру сказал:" Ну, так скажем: пятьдесят на пятьдесят. Приемлемо, все под контролем. Но оно меня беспокоит. Боюсь пропустить следущий матч!"
Регистрация: 2.06.2009
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:42) #
  • +1
  •  (7)

Так это. ЧМ через год . О чем он писдит?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: SP-M (Сегодня, 10:38) #
  • 0
  •  (6)
online

опять филонит. старая песня. за клуб играет - за сборную нет.
Регистрация: 10.02.2017
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:24) #
  • 0
  •  (8)

Зачем сборной игрок,который не верит в свою сборную?
Регистрация: 20.03.2017
№5 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 10:24) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Одиссей
Цитата: Точка Невозврата
Здоровья тебе,лечись спокойно...

angry Конечно лучше пропустить не пользующийся популярностью, искусственно созданный кубок федераций и подлечиться к чемпионату мира.


Нет-нет,здоровью надо уделять намного больше времени...
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 10:24) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Бавария»
Полено его беспокоит.Надо было операцию делать раньше а он все пытался чемпионом стать закомплексованный придурок.на зло Спартаку. Бог не фраер все видит останется у разбитого корыта,идиот
Регистрация: 20.05.2017
№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 10:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Точка Невозврата
Здоровья тебе,лечись спокойно...

angry Конечно лучше пропустить не пользующийся популярностью, искусственно созданный кубок федераций и подлечиться к чемпионату мира.
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:15) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Как играть за сборную, так болит. Как за Синит, так нет. Симулянт хренов, по пути Погребняка идёт верно.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 10:06) #
  • 0
  •  (8)
online

Здоровья тебе,лечись спокойно...
Регистрация: 15.05.2017
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