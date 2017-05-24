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Артем Дзюба: колено беспокоит, боюсь пропустить чемпионат мира
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о здоровье в преддверии Кубка конфедераций.
— Как здоровье накануне Кубка конфедераций? Беспокоит колено?
— Ну, так скажем: пятьдесят на пятьдесят. Приемлемо, все под контролем. Но оно меня беспокоит. Боюсь пропустить чемпионат мира, если проблема усугубится. Сейчас, после чемпионата, в любом случае поеду в сборную, там буду консультироваться, посмотрим.
Конечно, я хочу играть в сборной - это огромная честь. Кубок конфедераций - раз в жизни, можно сказать, у России - так точно, - цитирует Дзюбу "Спорт день за днем".
— Как здоровье накануне Кубка конфедераций? Беспокоит колено?
— Ну, так скажем: пятьдесят на пятьдесят. Приемлемо, все под контролем. Но оно меня беспокоит. Боюсь пропустить чемпионат мира, если проблема усугубится. Сейчас, после чемпионата, в любом случае поеду в сборную, там буду консультироваться, посмотрим.
Конечно, я хочу играть в сборной - это огромная честь. Кубок конфедераций - раз в жизни, можно сказать, у России - так точно, - цитирует Дзюбу "Спорт день за днем".
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