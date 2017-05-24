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Дмитрий Парфенов: неправильно ставить задачу просто остаться в премьер-лиге

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов рассказал о целях в дебютном сезоне команды в РФПЛ.

– Какие задачи будут стоять перед вашей командой в первом сезоне в премьер-лиге?

– Пока трудно сказать. Сейчас идет ежедневная работа, занимаемся селекцией...

– Но, наверное, первоочередная цель – не вылететь? Или сможете побороться за более высокие места?

– Будем и бороться, и играть. Если ставить задачу просто остаться в элитном дивизионе, изначально настроишь себя на то, что окажешься где-то внизу. Это с точки зрения психологии неправильно. Но мы трудимся без лозунгов. Даже когда выходили в премьер-лигу, много не говорили об этом.

– То есть когда вас приглашали, обязательного повышения в классе от вас не требовали?

– Внутренний настрой, само собой, имелся. И задачу руководство ставило. Но мы не афишировали. Убирали внимание от себя подальше. Было достаточно команд, которые заявляли о намерениях пробиться наверх – "Кубань", "Мордовия", но сами видите, что в итоге получилось, – цитирует Парфенова "СЭ".
Теги: Тосно Парфенов
Сегодня, 10:17
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№4 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Задача нумер раз должна быть -выепать Зенит 2 раза за сезон.

Тосно будет арендовать у зенита стадион... Если и Оренбург останется ПЛ, то зениту сразу 12 очков давать можно...


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Регистрация: 1.03.2017
№3 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 10:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Задача нумер раз должна быть -выепать Зенит 2 раза за сезон.

Это они будут регулярно делать со сраптаком,благо опыт есть.
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 10:41) #
  • -1
  •  (1)
online

Никогда не понимал принадлежности клубов к целой области,база тут,играем там...
Тот же Сатурн всегда ассоциируется с Рамой.
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:26) #
  • -2
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Задача нумер раз должна быть -выепать Зенит 2 раза за сезон.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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