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Виталий Мутко: к вопросу о легионерах нужно вернуться, но только после ЧМ-2018

Глава РФС Виталий Мутко высказался относительно идеи "стопроцентного импортозамещения" в российском футболе.

"Позиция президента всегда направлена на то, чтобы защищать своих игроков. У нас есть базовый закон, мы посмотрели, каким образом мы должны защитить, дали федерациям принять решения по защите, назначить лимит.

Сейчас отработаем сезон и еще раз проанализируем ситуацию. А как дальше делать, надо садиться и анализировать. Концепция сформирована, но мы обязательно должны поговорить на эту тему после чемпионата мира. И все эти системы до следующего чемпионата мира мы должны обязательно посмотреть.

В целом у совета и президента имеется поддержка этой мысли, этой идеи, чтобы как можно больше мы опирались на собственных воспитанников. По итогам совета будут поручения президента, затем рекомендации. Тренд-то понятен.

Позицию государства должны все понимать, и она вчера очень четко прозвучала: если мы сегодня инвестируем каждый год такие деньги в систему подготовки, то нам надо ориентироваться на собственные кадры", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 10:47
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№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
жду Россию в рейтенге ФИФА между Таити и Лихтенштейном


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ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
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Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:31) #
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Тренд понятен.
Регистрация: 17.04.2017
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