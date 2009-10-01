Виталий Мутко: к вопросу о легионерах нужно вернуться, но только после ЧМ-2018

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:28
Путин привёз президента ФИФА не на один из 12 бюджетных стадионов, а на частный, где не будет ЧМ (11)
Путин привёз президента ФИФА не на один из 12 бюджетных стадионов, а на частный, где не будет ЧМ (11)
Вчера 22:40
Коке продлил контракт с "Атлетико"
Коке продлил контракт с "Атлетико"
Вчера 22:28
Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины (2)
Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины (2)
Вчера 21:34
Финал Лиги Европы начнется с минуты молчания
Финал Лиги Европы начнется с минуты молчания
Вчера 21:08
Артем Милевский: Луческу думал, что российские судьи будут помогать ему, как украинские (19)
Артем Милевский: Луческу думал, что российские судьи будут помогать ему, как украинские (19)
Вчера 20:23
Антуан Гризманн: выигрывать титулы - это то, на что я буду ориентироваться ближайшим летом (1)
Антуан Гризманн: выигрывать титулы - это то, на что я буду ориентироваться ближайшим летом (1)
Вчера 19:43
Денис Глушаков: в какие-то моменты уже прикалывались над реакцией "Зенита" о судьях (61)
Денис Глушаков: в какие-то моменты уже прикалывались над реакцией "Зенита" о судьях (61)
Вчера 19:23
Магомед Оздоев вернется в "Рубин" (2)
Магомед Оздоев вернется в "Рубин" (2)
Вчера 19:18
Григорий Иванов: Тарханов остается главным тренером "Урала" (2)
Григорий Иванов: Тарханов остается главным тренером "Урала" (2)
Вчера 19:13
Массимо Каррера не знал о своей номинации на лучшего тренера и не был приглашен на вечер РФПЛ (5)
Массимо Каррера не знал о своей номинации на лучшего тренера и не был приглашен на вечер РФПЛ (5)
Вчера 18:09
Лука Джорджевич вызван в сборную Черногории
Лука Джорджевич вызван в сборную Черногории
Вчера 17:45
Роман Павлюченко покидает "Урал" (15)
Роман Павлюченко покидает "Урал" (15)
Вчера 17:42
Евгений Кречетов: Ионов будет играть в "Динамо"
Евгений Кречетов: Ионов будет играть в "Динамо"
Виталий Мутко: к вопросу о легионерах нужно вернуться, но только после ЧМ-2018
Глава РФС Виталий Мутко высказался относительно идеи "стопроцентного импортозамещения" в российском футболе.
"Позиция президента всегда направлена на то, чтобы защищать своих игроков. У нас есть базовый закон, мы посмотрели, каким образом мы должны защитить, дали федерациям принять решения по защите, назначить лимит.
Сейчас отработаем сезон и еще раз проанализируем ситуацию. А как дальше делать, надо садиться и анализировать. Концепция сформирована, но мы обязательно должны поговорить на эту тему после чемпионата мира. И все эти системы до следующего чемпионата мира мы должны обязательно посмотреть.
В целом у совета и президента имеется поддержка этой мысли, этой идеи, чтобы как можно больше мы опирались на собственных воспитанников. По итогам совета будут поручения президента, затем рекомендации. Тренд-то понятен.
Позицию государства должны все понимать, и она вчера очень четко прозвучала: если мы сегодня инвестируем каждый год такие деньги в систему подготовки, то нам надо ориентироваться на собственные кадры", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
"Позиция президента всегда направлена на то, чтобы защищать своих игроков. У нас есть базовый закон, мы посмотрели, каким образом мы должны защитить, дали федерациям принять решения по защите, назначить лимит.
Сейчас отработаем сезон и еще раз проанализируем ситуацию. А как дальше делать, надо садиться и анализировать. Концепция сформирована, но мы обязательно должны поговорить на эту тему после чемпионата мира. И все эти системы до следующего чемпионата мира мы должны обязательно посмотреть.
В целом у совета и президента имеется поддержка этой мысли, этой идеи, чтобы как можно больше мы опирались на собственных воспитанников. По итогам совета будут поручения президента, затем рекомендации. Тренд-то понятен.
Позицию государства должны все понимать, и она вчера очень четко прозвучала: если мы сегодня инвестируем каждый год такие деньги в систему подготовки, то нам надо ориентироваться на собственные кадры", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.