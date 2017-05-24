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В "Спартаке" отказались комментировать отсутствие Карреры на награждении РФПЛ

Руководство "Спартака" отказалось от комментариев по поводу ситуации с отсутствием наставника команды Массимо Карреры на гала-вечере РФПЛ.

"Этот вопрос РФПЛ задавайте, а не мне", - ответил председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун на вопрос, почему все-таки Каррера не оказался на вечере для получения награды лучшему тренеру.

"Никаких комментариев. Ни-ка-ких. Абсолютно", - ответил на аналогичный вопрос Родионов, который в итоге получил приз за Карреру.

Р-Спорт
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 10:51
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17
(2)
№17 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 12:13) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: verhdon27
"...."Никаких комментариев. Ни-ка-ких. Абсолютно", - ответил на аналогичный вопрос Родионов, который в итоге получил приз за Карреру."

А теперь г-н Родионов скажите эти слова Каррере, который хотел присутствовать на этом мероприятии. Он, как говорят, был первым в списке, но, я так понял, ему об этом никто не сказал.

smile Как сказал гуру тренерского цеха "Спартака" О.Романцев-"Язык нужно учить" Знал бы Каррера русский язык - не было бы никакого недопонимания.Прочитал бы свою фамилию в приглашении и пришел бы. А Родионова можно понять - нажрался "глушаковского" самогона на радостях,а тут разные "носители" спартаковского духа типа Ловчева и компании под ногами путаются.клянчат медали и приглашения на различные банкеты по случаю чемпионства. Вот и не сдюжил Сергей Юрьевич. Как говорится без комментариев.
Регистрация: 20.02.2013
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:04) #
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Цитата: Black Fox
С гитарой?

И хлыстом. Полосатые широкие штаны заправлены в яловые новые сапожки. Алая рубаха. Серьга , борода.

И, пританцовывая, по направлению к магнитной рамке - "Зина, Зина,Зина - эй, Зина,Зина,- а!..."

И прямо перед рамкой в eблeтку - "Бах!" Концерт окончен.
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: Black Fox (Сегодня, 11:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
"Газпром" подсуетился, и вместо Карреры - якобы "по ошибке" - приглашение на награждение было направлено Цыгану.

С гитарой? blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№14 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:51) #
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Цитата: SHIGA
п.с в нормальных организациях за такое увольняют !

вот и посмотрим что из себя представляет пищевик
Регистрация: 25.02.2016
№13 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:41) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это несомненно косяк Родионова ! -это непрофессионально с его стороны!
есть в списке или нет (уточни почему нет).. нужно при любых обстоятельствах настоять на присутствие главного тренера и точка!
тем более он в номинации на роль лучшего тренера РПФЛ 2016-17 г

п.с в нормальных организациях за такое увольняют !


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:36) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
"Никаких комментариев. Ни-ка-ких. Абсолютно", - ответил на аналогичный вопрос Родионов, который в итоге получил приз за Карреру.

т.е. Родионов хочет сказать , что приз Каррере был, а приглашения не было?
Регистрация: 20.07.2009
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:36) #
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Качают, качают... СЭ на первую страницу аж определил. Купоросные ублюдки за такое опущение спуску не дадут.

Вспомните Веллитона. Никто не озаботился найти себе такого же по классу форварда - проще же этого убрать, и когда в третий раз подряд он шел на лучшего голеодора чемпа, взлетел по центру поля прекраснейший сборник-рукожоп и надломил себе коленку. И все. И кстати было бы ради чего тогда копья ломать. Акинфей после того деградировал кажется окончательно. Во всяком случае его очко - это тоннель метро, куда уже просто по-расписанию. А Веллитона нет - сгноили. Правда хорошо? Теперь в голеодорах маститый Дзюба. Что, в принципе, просто смешно.

Так же и здесь. Есть Цыга - вот и зaeбись, а итальянца будем затравить, чтобы не создавать помехи.

Ну так устроено это говно из-под вибрирующего поля, ну мама их такими родила.
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:36) #
  • +2
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Цитата: HardWar
надо подождать коментов Карреры


Первая полоса сегодняшнего СЭ.
Регистрация: 26.01.2007
№9 Написал: pavel 2014 г Темрюк (Сегодня, 11:29) #
  • -1
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Болеет за:
«Барселона»
А что вы хотели от Спартака, Каррера им в данный момент уже не нужен, вспомнят о нем осенью! Позор!
Регистрация: 8.07.2014
№8 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 11:24) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
чей косяк, блеа????

Думаю, надо подождать коментов Карреры.
Регистрация: 6.11.2011
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:19) #
  • -3
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Цитата: Black Fox
Никаких комментариев. Ни-ка-ких. Абсолютно",
Ну ты же такой правильный и честный, как верит секта, почему тогда прямо не скажешь что это ошибка рфпл? blush


Цитата: utekay
разве это не свинство?
жаль Карерру...честно


Да успокойтесь!
"Газпром" подсуетился, и вместо Карреры - якобы "по ошибке" - приглашение на награждение было направлено Цыгану.
Тот, естественно, разоделся-нафуфырился, цветочек в петлицу пиджака засунул и приехал радостный.
Только - вот бЯда! - его не пропустили на праздник: в паспорте-то он - не " Массимо Каррера".
Цыган в глубокой печали.
Сейчас сидит и плачет.laughing
Пресс-служба "Зенита" никак не комментирует тот рёв, который сейчас доносится из номера Цыгана.
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 11:18) #
  • 0
  •  (12)
online

В свинарне и поступают по-свински...
Регистрация: 24.11.2016
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:12) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
"...."Никаких комментариев. Ни-ка-ких. Абсолютно", - ответил на аналогичный вопрос Родионов, который в итоге получил приз за Карреру."

А теперь г-н Родионов скажите эти слова Каррере, который хотел присутствовать на этом мероприятии. Он, как говорят, был первым в списке, но, я так понял, ему об этом никто не сказал.
Регистрация: 16.05.2017
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 11:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Никаких комментариев. Ни-ка-ких. Абсолютно",

Ну ты же такой правильный и честный, как верит секта, почему тогда прямо не скажешь что это ошибка рфпл? blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:07) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Некрасиво, конечно.
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:03) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
разве это не свинство?
жаль Карерру...честно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
чей косяк, блеа????


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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