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Сборная России в сентябре откажется от товарищеских матчей

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что во время сентябрьского сбора национальной команды не планируется товарищеских матчей.

"Товарищеских матчей во время сентябрьского сбора, скорее всего, не будет. Главный тренер позже расскажет о планах. Команда летом проведет интенсивный турнир, многие игроки без отпуска, надо будет вливаться в чемпионат. Сентябрь самый сложный месяц с точки зрения организации, все команды будут играть в квалификации, для них будут решающие матчи.

Есть страны, с которыми можно сыграть, но не очень нам интересные. У главного тренера большой выбор игроков, не исключаю, что в сентябре будет более широкий сбор, с большим количеством кандидатов", - цитирует Мутко ТАСС
Теги: Сборная России Мутко
Сегодня, 10:56
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