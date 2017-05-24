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Сергей Карякин: Глушаков - мой любимый игрок в "Спартаке"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, кто является для него любимым игроков в стане красно-белых.

"Денис Глушаков. Когда я делал символический пас в игре с "Рубином", то отдал его Глушакову. В той игре он забил решающий гол и принес "Спартаку" победу.

После этого он точно мой любимый игрок. Денис - один из лучших игроков этого сезона. Надеюсь, что именно он получит главный индивидуальный приз", - цитируют Карякина "Известия".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 10:59
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Глушаков быстро оспартакел
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