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СМИ: Альваро Мората готов перейти в "Милан" ради игровой практики

Нападающий "Реала" Альваро Мората попал в сферу интересов "Милана".

Футболист готов покинуть клуб с разрешения руководства. Тренерский штаб уже контактировал с Моратой и предлагает за него около €60 млн, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ.

Мората не очень доволен тем, что не имел должной игровой практики в минувшем сезоне. В чемпионате Испании он принял участие в 26 матчах, выйдя на поле в основном составе в 14 из них.
Теги: Мората Милан
Сегодня, 11:13
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