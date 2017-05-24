Сергей Карякин: интересно было бы сыграть в шахматы с Каррерой

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не отказался бы сыграть в шахматы с футболистами "Спартака".- Перед матчем с Карлсеном меня спросили, готов ли я на какой-то безумный поступок, если стану чемпионом мира. Я сказал, что прыгну в бассейн в одежде. Позже у меня интересовались, что я сделаю в случае чемпионства "Спартака" в этом сезоне, и я повторил свое обещание с бассейном. Так что, скоро мне придется его исполнить.– Да, это неплохая идея. Если игроки и тренеры "Спартака" согласятся провести такой матч, то мы можем его устроить. Интересно было бы сыграть с тренером красно-белых Массимо Каррерой.