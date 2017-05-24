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Сергей Карякин: интересно было бы сыграть в шахматы с Каррерой

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не отказался бы сыграть в шахматы с футболистами "Спартака".

- Перед матчем с Карлсеном меня спросили, готов ли я на какой-то безумный поступок, если стану чемпионом мира. Я сказал, что прыгну в бассейн в одежде. Позже у меня интересовались, что я сделаю в случае чемпионства "Спартака" в этом сезоне, и я повторил свое обещание с бассейном. Так что, скоро мне придется его исполнить.

– Хотели бы провести сеанс одновременной игры с футболистами "Спартака"?

– Да, это неплохая идея. Если игроки и тренеры "Спартака" согласятся провести такой матч, то мы можем его устроить. Интересно было бы сыграть с тренером красно-белых Массимо Каррерой.

Известия
Теги: Спартак
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хорошая идея!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
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