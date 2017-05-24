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"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" претендуют на Дугласа Косту

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста попал в сферу интересов "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед", которые являются главными претендентами на покупку футболиста.

26-летний футболист выжидает, когда завершится финальный матч Лиги Европы между "МЮ" и "Аяксом", прежде чем принять окончательное решение, сообщает Tuttosport. В случае победы манкунианцы попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон, в случае поражения - сыграют в Лиге Европы.

Газета.ru
Сегодня, 11:59
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