"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" претендуют на Дугласа Косту

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста попал в сферу интересов "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед", которые являются главными претендентами на покупку футболиста.26-летний футболист выжидает, когда завершится финальный матч Лиги Европы между "МЮ" и "Аяксом", прежде чем принять окончательное решение, сообщает Tuttosport. В случае победы манкунианцы попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон, в случае поражения - сыграют в Лиге Европы.